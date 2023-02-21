竹聯幫元老病逝！生前參與「陳家滅門血案」釀7死轟動全台

▲竹聯幫元老董桂均驚傳病逝，不少竹聯幫重量級人物到場弔唁。（圖／民眾提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

竹聯幫元老、江南案殺手董桂森的胞弟董桂均20日在台中驚傳病逝，享壽66歲。其生前參與過1980年代相當轟動的「陳氏兄弟滅門血案」，震驚菲律賓與台灣兩地。

時間回到民國73年底，陳正昌、陳南光兄弟檔在台經商失利、負債累累，便與家人潛逃到菲律賓，投靠因為躲避中華民國政府的「一清專案」而同樣逃亡菲律賓的牛埔幫新厝角頭「齊家三兄弟」齊麗生、齊瑞生、齊惠生等人。

不過，齊麗生和陳南光有一筆賭債糾紛，齊家推斷陳正昌、陳南光在逃亡期間應該身懷鉅款，同時在台灣也有隱匿資產，才會心生貪念動起殺機，夥同竹聯幫忠堂堂主董桂森、董桂均兄弟、殺手劉煥榮、信堂堂主游大為、大哥邱文欽著手計畫這場駭人的「陳氏兄弟滅門血案」。

當時齊麗生、齊瑞生以代收債權為由，挾持陳正昌、陳南光夫婦四人，逼迫其撥打越洋電話交代親友處理在台隱匿資產，隨後齊等人殺害陳夫婦四人，而陳家五名小孩也難逃魔爪，遭到性侵與殺害。遇害的陳家小孩中，有一對姊妹花遭推入山谷大難不死，整起事件才曝光。

案發之後董桂均兄弟、齊瑞生兄弟等人各自逃竄離開菲律賓。董桂森因涉江南案在美遭逮，獄中遇刺身亡；董桂均同樣在美遭逮遣送回台，被判處無期徒刑，出獄後便退隱江湖低調行事。