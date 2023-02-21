竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均病逝　幫主黃少岑現身弔唁

▲竹聯幫元老董桂均驚傳病逝，不少竹聯幫重量級人物到場弔唁。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

竹聯幫元老、江南案殺手董桂森的胞弟董桂均，其綽號為「弟哥」，20日在台中驚傳病逝，享壽66歲，竹聯幫幫主「么哥」黃少岑今日也命忠堂及嫡系人馬，前往董桂均靈堂前弔唁，黃也親自到場，在靈堂前捻香後即離去，並未久留。

董桂森是1980年代竹聯幫「忠堂」堂主，當時吸收後來成為十大槍擊要犯之一的劉煥榮為堂口成員；董桂森於1984年與竹聯幫精神領袖陳啟禮，以及吳敦在美國犯下著名的「江南案」，董在回台後，政府執行一清掃黑專案，陳啟禮、吳敦相繼遭逮入獄，董桂森、董桂均則潛逃至菲律賓，另也有不少道上兄弟流亡海外。

董桂森、董桂均及劉煥榮，與齊瑞生等人犯下「陳氏滅門血案」，陳家一家9口有7人遭殺害，陳家的2名幼女逃過一劫。董家兄弟再度逃亡，董桂森於1985年在巴西被逮，因涉江南案被引渡回美審判，在獄中遭刺不治；董桂均也在美被逮後遣送回台，被判處無期徒刑。

董桂均出獄後雖鮮少過問江湖事，不過陳啟禮移靈回台時，董桂均曾是扶棺者之一；去年黃少岑73歲壽宴時，董也曾參與，可見其江湖地位仍重。

竹聯幫第二任幫主黃少岑，發跡於本省掛角頭勢力台中大湖幫，陳啟禮1995年公開欽點黃擔任第二代幫主，因是竹聯幫創幫以來首位公開的幫主，當時在江湖上引起大轟動。

▲竹聯幫第二任幫主黃少岑參加友人聚會。（圖／民眾提供）

董桂均昨日於中國醫藥大學附設醫院病逝，其靈堂設於台中市西屯區，今日黃少岑率忠堂及嫡系人馬，前往靈堂弔唁，因家屬希望低調辦理後事，目前還未決定何時舉辦告別式。