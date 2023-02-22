排雲山莊禁室內炊煮挨批！山友控：變相強迫訂餐　玉管處說話了

▲排雲山莊腹地狹小。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

排雲山莊是山友赴玉山主峰攻頂的重要中繼站，但因禁止室內炊煮，日前引發山友質疑變相強迫訂餐，甚至有官商勾結之虞；玉山國家公園管理處回應，為維護排雲山莊住宿安全，以及園區自然生態環境、野生動物原始生態習性，因此委外辦理統一供餐，以減少廢棄物及廚餘全面運下山，同時也避免因分散炊煮而增加資源消耗及林火風險。

玉管處說明，排雲山莊腹地狹小、空間有限，統一供餐為衡酌各方面後推出之登山服務措施，另考量到兼顧服務少數因特殊餐飲需求而無法訂餐的山友，將山莊側邊樓梯下方規劃為煮水區，可簡易煮水以加熱在山下事先整備完成之食物；有山友反映煮水區於天候不佳時有強風、潑雨等問題，玉管處目前也已於周邊設置可捲動的塑膠透明簾幕，同時也不影響景觀及逃生門使用。

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▲▼排雲山莊在煮水區裝上簾幕，提升服務品質。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處澄清，統一供餐該委外工作已辦理10餘年，歷經4次公開招標，皆依相關法規公開評審得標廠商，並訂有契約執行；歷任廠商均遵照契約內容辦理相關服務，不僅讓山友更能親近玉山，也透過落實垃圾、廚餘揹下山減輕環境的負擔，更提供玉山周邊在地居民工作機會，達成多贏。

玉管處提醒，由於排雲山莊一樓交誼廳空間有限，供餐時段訂餐者尚須分兩梯次用餐（尖峰時間為下午5時至晚間6時），其餘時段則開放所有山友使用，並籲請遵守無痕山林。