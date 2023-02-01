玉管處邀民眾228遊蕨鄉、南安部落　爺奶孫輩同遊有優惠

▲玉管處於228連假推出三代同遊南安里山行。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節過後緊接著又要迎接228連假，玉山國家公園管理處將生態保育、文化和大自然手作課程融入體驗活動，邀請民眾三代同遊瓦拉米步道、南安遊客中心對面「玉山腳下第一畝田」，或用無患子等當地素材組合創作飾品，在與大自然交流對談時增進親子間感情，共享美好回憶。

玉管處指出，瓦拉米步道位於低海拔闊葉林中，而瓦拉米在日語中是「蕨」的意思，與布農族語「malavi」音近、意為「跟我來」，翠綠腎蕨、卷柏及碗蕨等林下蕨類沿著步道成群叢生，還有筆筒樹默默佇立；漫步在森林山徑可大口享受林中獨特香氣和療癒身心的芬多精，還能聽當地布農嚮導介紹傳統民俗植物、生活飲食或習俗及石版屋傳統文化，以及布農傳說故事、反日抗爭事件等百年歷史過程。

南安遊客中心旁的「玉山腳下第一畝田」也是南安部落的布農族人所耕作，目前正值春耕時期，生態有機水田中倒映出周邊山岳的蓊然綠意，還有部落媽媽烹煮在地風味餐，藉由飲食體驗當地布農族特有里山文化，玉管處解說員也會引導體驗園區豐富生態及認識友善農業環境。

南安遊客中心前還有拉庫拉庫溪流經，玉管處解釋，布農族語「拉庫拉庫」意為「很多無患子」，利用部落最常見的民族植物無患子、薏苡及菖蒲等當地素材，從學習辨識、採集、處理，再組合創作成裝飾飾品，也有木頭原物料烙畫底座，加上小植栽，創造獨特自然之美。

玉管處提醒，活動報名至2月8日截止，歡迎意者透過玉山國家公園線上報名系統（https://www.ysnp.gov.tw/Apply/ActivityRegistration/C020001?ActivityState=1）報名繳費，同時推出爺奶孫輩同遊優惠價，名額有限。