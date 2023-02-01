玉山哺乳類動物達65種　塔塔加中心特展...秀17種標本宣導保育

▲黃喉貂是玉山國家公園常見的哺乳類動物。（圖／玉山國家公園管理處提供、陳芳宜攝）

記者高堂堯／南投報導

為讓國人認識玉山國家公園常見的哺乳類動物，並瞭解其生態習性及保育現況，管理處特別在塔塔加遊客中心規劃「縱橫山林的忍者—玉山哺乳類動物特展」，透過影像及實際的動物標本，希望讓參與民眾更加熟悉這群生活在塔塔加周邊地區的居民，以及與其相處之道。

玉管處指出，依據以往的研究調查，在玉山園區中活動的哺乳類動物多達65種，佔台灣陸域哺乳類物種的74%，也幾乎涵蓋所有的中大型哺乳動物物種；而塔塔加地區是山友經常踏訪的熱門山區，偶與草叢、林間活動的哺乳類動物邂逅，總是最令人印象深刻的驚喜。

▲▼在塔塔加地區步道旁常可巧遇台灣山羌，「縱橫山林的忍者-玉山哺乳類動物特展」也展出其標本。（圖／玉山國家公園管理處提供、吳萬昌攝）

玉管處介紹，本次特展除有精彩珍貴的攝影作品，更將展出動物皮毛及骨骼標本：包括水鹿、山羌、黃喉貂、黃鼠狼、白面鼯鼠、穿山甲等共17種，讓民眾可近距離觀察，也融入保育議題，搭配路殺、獵殺標本，文字說明及故事呈現，呼籲國人關心動物處境，於園區及其他野生動物棲地減速行車、不餵食野生動物，共同維護珍貴的自然生態資源。

玉管處表示，本次特展也貼心準備有獎徵答遊戲，歡迎民眾來動動腦、把國家公園紀念品帶回家；展期自今天起至12月31日止，竭誠歡迎社會大眾、親子或青少年朋友們到訪。