　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

玉山哺乳類動物達65種　塔塔加中心特展...秀17種標本宣導保育

▲黃喉貂。（圖／玉山國家公園管理處提供、陳芳宜攝）

▲黃喉貂是玉山國家公園常見的哺乳類動物。（圖／玉山國家公園管理處提供、陳芳宜攝）

記者高堂堯／南投報導

為讓國人認識玉山國家公園常見的哺乳類動物，並瞭解其生態習性及保育現況，管理處特別在塔塔加遊客中心規劃「縱橫山林的忍者—玉山哺乳類動物特展」，透過影像及實際的動物標本，希望讓參與民眾更加熟悉這群生活在塔塔加周邊地區的居民，以及與其相處之道。

玉管處指出，依據以往的研究調查，在玉山園區中活動的哺乳類動物多達65種，佔台灣陸域哺乳類物種的74%，也幾乎涵蓋所有的中大型哺乳動物物種；而塔塔加地區是山友經常踏訪的熱門山區，偶與草叢、林間活動的哺乳類動物邂逅，總是最令人印象深刻的驚喜。

▲▼在塔塔加地區步道旁常可巧遇台灣山羌，「縱橫山林的忍者-玉山哺乳類動物特展」也展出其標本。（圖／玉山國家公園管理處提供、吳萬昌攝）

▲▼在塔塔加地區步道旁常可巧遇台灣山羌，「縱橫山林的忍者-玉山哺乳類動物特展」也展出其標本。（圖／玉山國家公園管理處提供、吳萬昌攝）

▲「遇見~縱橫山林的忍者-玉山哺乳類動物特展」即日起登場。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處介紹，本次特展除有精彩珍貴的攝影作品，更將展出動物皮毛及骨骼標本：包括水鹿、山羌、黃喉貂、黃鼠狼、白面鼯鼠、穿山甲等共17種，讓民眾可近距離觀察，也融入保育議題，搭配路殺、獵殺標本，文字說明及故事呈現，呼籲國人關心動物處境，於園區及其他野生動物棲地減速行車、不餵食野生動物，共同維護珍貴的自然生態資源。

玉管處表示，本次特展也貼心準備有獎徵答遊戲，歡迎民眾來動動腦、把國家公園紀念品帶回家；展期自今天起至12月31日止，竭誠歡迎社會大眾、親子或青少年朋友們到訪。

ET快訊
快訊／林書豪宣布2/4抵台！　最快「這天」上場首秀
好市多1物特價！他狂搬15包「疊得比人高」　內行秒懂：爽賺
見職缺2關鍵字　他一驚「陶朱隱園徵保全？」薪資曝光
明起變天！　補班日「雨彈襲半個台灣」
李沛旭突PO全裸照！　下半身「爆青筋」全露出
台南夯店宣布「將周休5日」！　饕客哭：更難吃到了
1元多1件、買1送1！　麥當勞「超殺優惠券」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林男過年加班送貨到屏東後失聯　家屬急報案…壓力大散心迷路啦

屏東婦離家走失「流浪20公里外公園」　警靠1物助她平安返家

玉山哺乳類動物達65種　塔塔加中心特展...秀17種標本宣導保育

土城鹿耳門聖母廟2／4喜迎春　黃偉哲邀民眾迓春牛賞高空煙火

基隆迎春慶元宵！　「福兔迎祥」小提燈...2／1發送公立幼兒園

《紐時》介紹台南潮風貌　黃偉哲：誠摯歡迎外國朋友來深度旅遊

社區友善通報網建功　南警順利逮獲「南漂」通緝犯

男子竊機車欲返高雄　南警通報在中西區被攔截逮捕

玉山八通關傳女子滑落邊坡　骨折、腦震盪吊掛下山

快訊／寒夜惡火！彰化芬園延燒6棟民宅　消防局派11分隊搶救

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

Sandy結婚1周年：謝謝你娶我！　帥尪「捧臉深吻2次」…全場超嗨

雲林男過年加班送貨到屏東後失聯　家屬急報案…壓力大散心迷路啦

屏東婦離家走失「流浪20公里外公園」　警靠1物助她平安返家

玉山哺乳類動物達65種　塔塔加中心特展...秀17種標本宣導保育

土城鹿耳門聖母廟2／4喜迎春　黃偉哲邀民眾迓春牛賞高空煙火

基隆迎春慶元宵！　「福兔迎祥」小提燈...2／1發送公立幼兒園

《紐時》介紹台南潮風貌　黃偉哲：誠摯歡迎外國朋友來深度旅遊

社區友善通報網建功　南警順利逮獲「南漂」通緝犯

男子竊機車欲返高雄　南警通報在中西區被攔截逮捕

玉山八通關傳女子滑落邊坡　骨折、腦震盪吊掛下山

快訊／寒夜惡火！彰化芬園延燒6棟民宅　消防局派11分隊搶救

雲林男過年加班送貨到屏東後失聯　家屬急報案…壓力大散心迷路啦

拜登「全面圍堵華為」禁美企供貨　陸外交部譴責：科技霸權

6000元要來了！　龔明鑫：最快3月發放

逾4成大學生選錯科系！牧羊人計畫舉辦32場講座「即起免費報名」

男大生凌晨詭異進出捷運站　副站長緊盯「你在幹嘛」抓偷拍

快訊／林書豪宣布2月4日抵台！　目標「這天」迎台灣職籃首秀

《灌籃高手》17天吸3億！安西教練公仔黃牛炒7倍　片商加碼福利

長榮董座看海運三個挑戰與應對　陽明董座看H2好轉沒太大疑慮

全球央行2022年狂買黃金　購金量1136噸創55年來新高

紅包來了！中華電信董事會通過　每位員工發放15,000元激勵獎金

巨大蛇纏繞街道電線上　下秒直線掉落群眾嚇瘋

地方熱門新聞

快訊／彰化寒夜惡火　延燒6民宅

八通關傳女滑落邊坡　骨折腦震盪吊掛下山

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

高雄三鳳宮7天香油錢溢出　鉅額驚曝光

男子竊機車在中西區被攔截逮捕

南警順利逮獲「南漂」通緝犯

台東海岸線16米龐然大物傾斜　縣府：富岡漁港新沈箱

台南市新營區倉庫火警員工迅速滅火

土城鹿耳門聖母廟2/4喜迎春

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

台南二仁溪斜坡道油漆造成人車滑倒危險

台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

收假！竹山團拜抽紫南宮錢母振士氣

女童玩房門門把反鎖　南投警消及時救援

更多熱門

相關新聞

玉山各服務中心　初一起端「原」味好料饗遊客

玉山各服務中心　初一起端「原」味好料饗遊客

農曆新年將至，玉山國家公園管理處指出，塔塔加、排雲等各遊客服務和登山服務中心僅於除夕當（21）日休館1天，其他時間皆正常開放，並安排極具特色的布農文化展演、體驗布農傳統祭儀及集章抽獎等系列新春活動，邀請民眾邀一同來玉山走春、深度享受台灣豐富的自然風貌及人文薈萃。

玉山東埔服務中心　體驗布農天籟迎新春

玉山東埔服務中心　體驗布農天籟迎新春

塔塔加聽星空悄悄話　玉管處推環境教育課程

塔塔加聽星空悄悄話　玉管處推環境教育課程

玉山東埔服務中心開幕啟用

玉山東埔服務中心開幕啟用

玉管處分享冬季登山平安錦囊3金句

玉管處分享冬季登山平安錦囊3金句

關鍵字：

玉山國家公園玉山哺乳類動物特展

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面