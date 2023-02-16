《山椒魚來了》上映　呈現玉山等3國家公園難辛研究血淚

▲阿里山山椒魚。（圖／國立台灣大學教授朱有田研究團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

紀錄片導演麥覺明歷時17年製作的作品《山椒魚來了》於日前上映，用文字和影像拍攝投入神秘山椒魚研究的人員，呈現其攀越台灣的山林水澗，進行艱辛的野外調查，也於研究室中分析豐富的研究資料，希望探索紀錄更多有關於山椒魚的故事及歷程，也讓國人更了解「山中的微笑精靈」，及研究過程中交織的人物及故事。

玉山國家公園管理處指出，山椒魚又稱為小鯢，分類上為兩生綱有尾目小鯢科小鯢屬，在地球上的生存史遠比人類久，但人們對牠們的認識卻相當稀少；目前發現5種台灣特有種山椒魚中，觀霧山椒魚、南湖山椒魚、台灣山椒魚、楚南氏山椒魚為瀕臨絕種保育類野生動物，阿里山山椒魚為珍貴稀有保育類野生動物。

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玉管處表示，玉山國家公園內山椒魚研究調查始於1990年，2008至2021年都有，發現園區為阿里山山椒魚主要棲地、分布範圍廣，因此雪霸、玉山及太魯閣等3個高山型國家公園管理處於2020至2022年，皆委託台大教授朱有田團隊進行「高山型國家公園山椒魚分布棲地、遺傳結構與生物學調查」的跨域研究，於玉山園區調查到的山椒魚皆是阿里山山椒魚，2020年研究團於玉山圓峰調查到1隻。

▲▼阿里山山椒魚卵串。（圖／印莉敏提供）

台師大榮譽教授呂光洋、賴俊祥師生於2010年研究調查到的個體，顯示阿里山山椒魚生命可達10年以上；相關研究也發現其生活棲地多以有蘚苔生長的石頭為主要覆蓋物，底質以腐質土為主，多以昆蟲為主要獵物，也利用醫學影像技術分析骨骼影像及生殖系統，確認阿里山山椒魚、南湖山椒魚和小鯢科其他物種同樣會隨時間改變生殖腺型態，目前未發現台灣的山椒魚受到蛙壺菌或蠑螈壺菌影響，完成台灣的山椒魚粒線體親源地理分析。

▲紀錄片導演麥覺明歷時17年用文字和影像記錄投入山椒魚研究的研究人員，拍成作品«山椒魚來了»已上映。（圖／玉山國家公園管理處提供）

為了解阿里山山椒魚生活史，相關團隊並在塔塔加進行阿里山山椒魚棲地圈養研究，觀察其卵的孵化及變態為陸棲型態的過程，目前阿里山山椒魚生活史研究持續進行中，研究報告可至玉管處官網委辦成果報告中查得（https://www.ysnp.gov.tw/AchievementReport/C004610）。