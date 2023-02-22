上廁所前先掃藍芽！南韓大學推「女性安心廁所」　驗證性別才放行

▲南韓高麗大學引進「女性安心廁所」，使用者須透過手機驗證身份，才能進門如廁。（圖／高麗大學理工學院）

記者羅翊宬／編譯

南韓女廁從過去以來發生非法偷拍、性侵、暴力，甚至女裝男性潛入的社會案件時有所聞，外界應該思考能讓女性安心如廁的環境。不過，高麗大學今年1月起在新工學館引進「女性安心廁所」，使用者必須先打開手機「驗明真身」，透過系統確認使用者為女性，才能進入廁所。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓高麗大學今年1月起在首爾安岩洞校區的新工學館引進全國唯一的「女性安心廁所」，該廁所設置於大樓的雙數樓層，廁所門並未設置門把或自動門按鈕，取而代之的是智慧型手機的感應器，使用者必須在手機安裝指定App，接著打開App、藍芽功能，並將手機對準門邊設置的感應器，才能打開廁所門。

使用者在安裝指定App後，會連動手機電信公司進行驗證程序，確認使用者性別為女性時，廁所門才會被打開；若無法被驗證為女性，則廁所門無法被授權打開。

韓國土地住宅公社（LH）為了加強防範公共廁所性犯罪，2020年研發出相關系統。高麗大學則願意與LH公社攜手合作，提供新工學館大樓作為示範場所，同意LH公社花費5000萬韓元（約新台幣117.8萬元）在該棟大樓單數樓層的12處女廁設置感應器、門等相關設施。

雖然設置女性安心廁所的出發點立意良善，卻還是引來不少質疑與批評，尤其對於在新工學館聽課的外籍學生而言更是不太友善，因為外籍人士在安裝App後，由於沒有當地手機號碼，導致往往無法順利完成身份驗證程序，外籍學生最後還是只能跑到其他樓層的一般廁所。

另外，必需透過手機打開藍芽、App才能如廁的繁雜驗證程序，往往也考倒了中老年使用者。

在高麗大學理工學院攻讀碩士課程的學生金某（30歲）表示，「就已經急著要上廁所了，結果還要算上打開藍芽、拿出手機開門的時間，根本就非常不方便。」