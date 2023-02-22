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茶碗蒸擺一條「咖啡色條狀物」超驚悚！正妹猛吃一口：很濃郁

▲原PO到餐廳點了一份「蟹膏茶碗蒸」，不料餐點上桌後瞬間讓她看傻。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO到餐廳點了一份「蟹膏茶碗蒸」，不料餐點上桌後瞬間讓她看傻。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

茶碗蒸一直是許多民眾到日式料理餐廳用餐時，必點的餐點之一，不過這種賣相你敢吃嗎？一名正妹近日到餐廳點了一份「蟹膏茶碗蒸」，不料餐點上桌時，卻發現店員竟直接將一整條又粗又黑的蟹膏擠在茶碗蒸上，驚悚的賣相讓她看了不禁直呼「好像賽！」畫面一出，笑翻不少網友。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」PO出照片，只見一碗看似平凡的茶碗蒸上，擺上一條深色長條物，外型激似排泄物，乍看之下令人食慾全消，仔細一看才發現這其實是原PO點的蟹膏茶碗蒸，奇特的賣相讓她不禁脫口而出「好像賽！」一旁的服務生聽了也連忙瞇著眼睛笑笑回應不好意思，不過她實際品嚐後稱讚，「這個蟹膏味真的很濃郁」。

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▲原PO到餐廳點了一份「蟹膏茶碗蒸」，不料餐點上桌後瞬間讓她看傻。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛笑稱「吃一碗吐二碗的感覺，色香味真的重要」、「我第一次這麼想呷賽」、「這視覺很衝擊」、「這隻螃蟹最近腸胃不好」、「突然不餓了」、「跟我早上那些好像呢」、「視覺與味覺的絕妙享受」、「板前師傅一定是巨蟹座的」、「看起來真是濃郁」、「原來是shit膏」、「還好你沒用衛生紙擦」。

另外，有網友表示「真的真的好笑，佩服妳吃得下」，原PO回應「我決定把注意力放在味覺」；還有網友說，「感覺到那股味道了」，原PO則回「那味道zer一下就上來了」；對於網友詢問「哈哈哈哈哈！好吃嗎？看起來不可口欸」，原PO也再次強調「蟹膏味道很濃」。

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