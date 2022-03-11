蟹膏是精液！「10樣絕頂美食」真實身分爆衝擊　網嚇瘋：不敢吃了

▲蟹黃、蟹膏的真實身分超衝擊。圖為大閘蟹。（圖／記者陳世昌攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「你其實都在吃生殖器...」知名YouTuber蔡阿嘎日前分享一張圖片，說其實有不少大家愛吃的美食都是動物的生殖器。該篇貼文引發討論，被轉貼至論壇後，也吸引大票網友直呼，「為什麼要告訴我這個殘酷的事實」、「不要這樣對我～我超愛」。

蔡阿嘎在IG上貼文表示，「分享給愛吃這些東西的朋友看！」雖然生殖器大多指與生殖系統有關的組織，未必是器官，不過蔡阿嘎也將十二指腸、胃這類器官一併整理起來給大家參考：

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海膽｜精巢或卵巢

蟹膏｜精液

蟹黃｜卵巢

雪蛤｜輸卵管

生腸（脆腸）｜輸卵管、子宮

大腸頭｜肛門括約肌

粉腸｜十二指腸

豬肚｜胃

豬小肚｜膀胱

脆管｜主動脈

話題引發討論，有網友就將文章轉至Dcard上，以「大家喜歡吃『生殖器』食物嗎」為題發文，提到除了雪蛤外，他每一樣都很愛；只是當真相曝光後，就讓他有些畏懼，大家也和他一樣不知道這些是「生殖器」類食物嗎？

貼文曝光後，底下網友也熱烈回應，「我一直以為雪蛤是像蛤蜊那類的東西，原來是蛙類的輸卵管嗎！嚇瘋」、「我以為雪蛤是海鮮」、「雞佛（雞腩胇）超好吃的啦」、「超愛蟹黃、蟹膏，以後不吃了」、「難怪蟹膏有個很重的味道」、「人還很愛拿植物的生殖器官（花）送人咧」、「我不應該點進來看的，以後怎麼吃」、「知道以後就不敢吃」。