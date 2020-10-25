買7800元新鮮帝王蟹　剪開驚見「滿滿的蟲蟲」...網笑：第一次吃吼

▲網友PO他買的帝王蟹，剪開來發現裡面有滿滿黃色的液態物 。（圖／臉書社團爆廢1公社）

記者黃宥寧／綜合報導

時序已經邁入秋分，感受到秋風之氣息，又到了鮮甜甘美螃蟹季，使老饕紛紛嘗鮮。一位網友於臉書《爆廢1公社》發文表示，買了一隻蟹，滿心歡喜剪開來，裡面竟是滿滿的蟲，表示覺得相當噁心，不過卻意外引起網友熱烈討論，笑稱你第一次吃蟹王蟹吼！還有人表示這是大腸麵線嗎？各種留言回應意外釣出「蟲蟲真相」。

▼網友於《爆廢1公社》PO文，說殺完仔細看才發現滿滿寄生蟲。（圖／臉書社團爆廢1公社）

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本來高高興興買了蟹想大快朵頤，但網友李先生《爆廢1公社》PO文放了三張圖，表示怎麼會是滿滿的寄生蟲，嚇到拍下來跟網友分享。網友李先生透過《ETtoday新聞雲》訪問表示，這隻蟹購入於竹圍漁港，要價7800元，也表示在秋季就是一定要品嚐各式「蟹」料理的季節啊！沒想到剪開是這樣，他也說只敢吃蟹腳的部分，其他不敢吃，交給朋友處理了。

不過此文一PO引起熱烈迴響，很多網友在底下留言說，「是雞絲麵嗎」、「我有密集恐懼症」也有網友一語道破，表示「這是蟹膏啦」真相揭曉，原來那黃色看起來一條又一條是蟹膏不是蟲，因為還沒煮熟，所以才會呈現這個狀態，更趣味笑網友李先生是不是第一次吃帝王蟹。

▼網友於《爆廢1公社》熱烈討論，到底是蟲還是雞絲麵。（圖／臉書社團爆廢1公社）

▼有老饕級網友直接附上帝王蟹剖面圖指出這是蟹膏。（圖／臉書社團爆廢1公社）



引起一陣騷動的蟲蟲一家人，原來這是還沒煮熟的原型「蟹膏」，許多網友也表示長知識了，而且相當精華啊！但也有網友表示，旁邊也確實有相當多寄生蟲，建議吃海鮮還是要煮熟比較好。

▼滿滿蟹膏旁確實也有蟲出現 。（圖／臉書社團爆廢1公社）

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