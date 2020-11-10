螃蟹裡藏「鮮紅塑膠」！她險當蟹膏嗑下肚　網揪疑點：放進去的？

▲螃蟹裡有塑膠。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

現在正是螃蟹肥美的季節，但肚子裝的不是蟹膏，竟然是塑膠！一名女子昨晚蒸了1隻螃蟹來吃，剛打開殼就迫不及待吸了幾口，「在順手要丟到一旁時發現，這一坨東西怎麼這麼紅」，用手搓開才發現，竟然是一塊未分解的塑膠藏在螃蟹胃袋中。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，她打開螃蟹後第一口就是先吸一下蟹膏，卻發現有個異常鮮紅的不明物結成小球，搓開竟發現是類似氣球的彈性塑膠，「紅色片在我手心中還有一點白色的膜包著」，差點就當成蟹膏吃進肚。

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她猜測，有可能是螃蟹吃了海洋的廢棄物，進入胃裡無法消化一直卡在裡面，最後又經過食物鏈成為人類的食物，害她差一點吃進去，看了都忍不住起雞皮疙瘩，「真的不要亂丟垃圾！」

▲網友覺得螃蟹吞不進這麼大的東西。（圖／翻攝自爆怨2公社）



影片曝光後引發網友熱議，底下留言指出，「人類製造的垃圾還是要回到人類手上，公德心真的很重要」、「人類果然是食物鏈的終極回收者」。不過，許多人質疑這段影片的真實性，因為螃蟹嘴巴非常小，吃進去的食物幾乎都成為粉狀，不太可能吞進一大片的塑膠，「螃蟹嘴巴會咬碎，不可能一片片的，誰放進去的」、「螃蟹嘴很小，吃進去的都是粉狀，片狀太匪夷所思了，是不是被惡作劇？」