火車站明拍賣「香奈兒包、switch」！遺失物清單掀暴動：開搶啦

▲不少人都有在火車上遺失物品的經驗。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵是許多人出外旅行、通勤首選，隨身物品遺忘在車上時有所聞，而這些物品若是久未有人認領，車站就會以不同形式將這些物品分發出去。不過，台鐵樹林車站近日公開的「競標清單」卻引發廣大關注，因為清單內除了有常見的手機、行動電源外，竟然還有香奈兒包、任天堂Switch以及佳能相機等高級物品，讓網友看了紛紛驚呼「準備開搶啦！」

臉書粉專《交通×樹林》近日公布資訊，112年度樹林火車站「逾期遺失品拍賣會」將在22日上午9點30分舉行，地點位於車站大廳展演活動區，競標物品包括相機腳架、相機攝影、羽球拍、高爾夫球桿、包包（CHANEL、PUMA）、手錶、行動電源、電子書、電話機、微電腦智慧鍋、不銹鋼快煮壺、血壓機、血糖機、sony psp、任天堂switch、兒童腳踏車、拼圖、吊飾、大理石不沾炒鍋、絨毯。

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▲樹林火車站22日將舉行「逾期遺失品拍賣會」。（圖／翻攝自Facebook／交通×樹林）

消息曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛表示「怎麼有辦法在火車上遺失快煮壺，還4個」、「炒鍋也可以遺失在火車上！」、「居然有香奈兒的包」、「我還以為是抽獎 ，結果是遺失物競拍啊」、「入手相機的好時刻」、「好好奇明天會有多少人去樹林」、「炒飯鍋跟兒童腳踏車都忘了帶下車，希望爸媽有記得帶小孩下車」。

根據《太報》報導，一名台鐵站長私下透露，車站公告的拍賣會，一般民眾都能參加，但3C等牽涉個資物品會找來鐵路警察在一旁監看，現場進行敲毀，因此拍賣僅限非個資類物品。

台鐵台中站站長李兆平過去就曾分享，不同季節、時間乘客掉落的物品不同，近來天氣冷，最常撿到的就是保溫瓶、帽子、手套；下雨天最常撿到的就是雨傘、雨衣：另外還撿過機車輪胎、寵物貓狗，甚至裝了魚的水族箱。但也曾經有民眾打來要求幫忙尋找單一隻鞋子，讓他也不免好奇，當初乘客是如何下車。