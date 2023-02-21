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懂英日語！台鐵開30K徵車勤挨批　國營企業最低薪「工會提3訴求」

▲▼台鐵最新EMU3000商務騰雲座艙第1萬名旅客誕生。（圖／台鐵提供）

▲因應EMU3000新自強號加入營運，台鐵招募30名車勤服務員。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年掛牌公司化，加上EMU3000新自強號加入營運，台鐵招募30名車勤服務員，月薪30,256 元，要求全民英檢中級、多益550分以上，引發低薪批評。台鐵產工指出，此舉打臉交通部長王國材「國營事業不要帶頭低薪」宣示，台鐵迄今仍是國營事業最低薪，提出調整待遇、重審留才津貼等3訴求。

台灣鐵路產業工會今發聲明指出，台鐵開出這樣低薪且踐踏勞動尊顏條件，相比同樣工作內容的高鐵服勤員，實習期間薪資3萬元、實習後起薪33,800元(不含輪班產生的津貼跟加班費)，或具語言專業人員的業界薪資，台鐵開出比業界更低的勞動條件，是再次打臉交通部長王國材「國營事業不要帶頭低薪」的宣示，突顯對公司化毫無準備，台鐵迄今仍是國營事業最低薪，今年出爐留才方案毫無留才作用甚至排除部分人員，所謂權益保障不變實則是「低薪現況不變」。

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台鐵產工表示，經走訪車勤人員得知，目前人力補充並未考量相關住宿需求，恐造成人力新增後宿舍床位不足，以及服務旅客時的販售掌機修繕後勤問題，相關待遇與工作環境未改善，只是單純補人不解決離退因素，永遠無法解決人力問題。

產工強調，交通部與台鐵局用低薪留才、低薪招聘的作法，更顯現政府只是打著公司化大旗改革，內部治理毫無改變，而持續以低薪壓榨新舊基層員工，對員工留才待遇、人力補充敷衍了事的結果將造成員工高流動率，正是台鐵長年以來營運不安定、運輸風險高的重要原因，如今在公司化衝擊下將造成更嚴重影響！

產工也提出3點訴求，包括第一、 台鐵局應重新訂定本次車勤人員徵才條件，提出務實的薪資待遇，現職車勤人員應同步調整；第二，因應車勤人員補充，應檢討車勤人員宿舍需求及掌機修繕經費，減少人員流動因素；第三， 交通部應重新審視留才津貼，參酌港務、郵政人員薪資，以實際縮短薪資差距為目標，擺脫國營最低薪。

針對低薪批評，台鐵局表示，台鐵將於113年1月掛牌轉型台鐵公司暨配合EMU3000新自強號陸續交車加入營運，招募車勤服務人員30名，為公司車勤服務人力預為準備。為服務外籍旅客及提供優質服務，甄試人員資格將比照往例，需具備一定語言能力。

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