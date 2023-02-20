台鐵徵餐旅服務所自僱員　負責播音、售貨、巡車「月薪30K起跳」

▲台鐵局陸續引進新車，今宣布招募人員補充人力。（圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局啟動徵人作業，招募餐旅服務總所自僱人員，從事列車上各項播音、巡視車廂、防疫、安全維護宣導及售貨，協助維護列車安全等車勤服務相關業務，報名條件為大學畢業、全民英檢中級、多益550分以上，每月月薪30,256 元，含各項津貼），售貨勞務酬給另計。

台鐵局表示，配合113年1月掛牌轉型臺鐵公司，暨EMU3000新自強號陸續加入營運，每列車都有一節騰雲座艙（商務車廂），為提供更優質的服務，臺鐵局於今（112）3月中旬舉辦車勤服務員甄選，正取30名，備取70名。

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錄取人員為餐旅服務總所自僱人員，未來從事列車上各項播音、巡視車廂、防疫、安全維護宣導及售貨，協助維護列車安全等車勤服務相關業務，甄試簡章即日起公告於臺鐵局官網、行政院人事行政總處事求人網站暨就業服務站。

甄試車勤服務員報名資格條件包括大學以上學校畢業並具有英語能力全民英檢中級、多益550分以上（或相當等級合格者），或日語能力檢定(舊制3級、新制N4)。

甄試日期訂本年3月中旬舉行，方式採單一口試（包括播音、問題判斷與分析、表達能力、應變能力）每月月薪新臺幣30,256 元（內含本薪、勤務補助勞務酬給、加發勞務酬給、車勤勞務酬給及伙食勞務酬給等)，售貨勞務酬給（每月約3千元至1萬元不等）另計。

台鐵局表示，依據實際加班情形另計勞基法所定延長工資及發給年終工作獎金、考核獎金、提供異地過夜備勤住宿，享有勞保、健保、提繳勞工退休金等諸多福利事項。

若有意報考，可上台鐵局官網首頁-關於臺鐵-行政與人員招募-人員招募，或行政院人事行政總處網站內，下載甄試簡章，受理報名日期自112年2月21日至3月6日止，以郵戳為憑，採掛號郵寄方式報名。