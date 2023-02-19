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技術傳承！台鐵CT273「蒸汽機車女王」駕駛訓練　鐵道迷沿途爭睹

▲▼台鐵辦理CT273蒸汽火車駕駛訓練。（圖／台鐵）

▲台鐵辦理CT273蒸汽火車駕駛訓練。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

車齡已80年的「蒸汽機車女王」CT273每年夏天擔任「仲夏寶島號」蒸汽火車郵輪列車重任，為今年活動暖身，台鐵舉辦CT273駕駛訓練，透過實車操作將駕駛技術傳承給年輕一代司機員，沿途也吸引鐵道迷追車爭睹。

台鐵局花蓮機務段2月17、18日兩天，於花蓮=南平站間辦理CT273蒸汽機車(SL)駕駛訓練，並調整車況，同時也為今年SL蒸汽列車活動預做準備，花蓮機務段透過實車操作方式，將SL駕駛技術傳承給年輕一代司機員。

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▲▼台鐵辦理CT273蒸汽火車駕駛訓練。（圖／台鐵）

▲台鐵辦理CT273蒸汽火車駕駛訓練。（圖／台鐵）

台鐵表示，CT273是台鐵局動態保存中速度最快的蒸汽機車，行駛時動力充沛聲勢浩大頗為壯觀，但其鍋爐壓力、零部件承受的應力也很大，去年即進行各種閥類、氣管檢修，以維持最佳狀態，此回更配合較長距離之駕駛訓練，做進一步調整，透過實車訓練技術傳承，體現教育訓練落實程度，也展現台鐵永續經營的模式與決心。。

台鐵局局長杜微昨(2/18)也前往花蓮地區視察CT273駕駛訓練辦理，杜微表示，CT273和員工同仁都是台鐵局重要資產，二者相輔相成缺一不可，未來台鐵維護資產的同時，更要落實教育訓練，使技術、業務各項知能都能傳承下去，以確保營運安全，發揮最大效能。

▼台鐵辦理CT273蒸汽火車駕駛訓練。（圖／台鐵）

▲▼台鐵辦理CT273蒸汽火車駕駛訓練。（圖／台鐵）

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