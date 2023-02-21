台鐵徵車勤員！底薪30K要懂英日語　網友嘆「空服條件、實習薪水」

▲台鐵招募30名車勤員，要求英日語能力。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年1月將掛牌公司化，加上大量EMU3000新自強號陸續加入營運，台鐵昨(2/20)宣布招募30名車勤服務員，每月月薪30,256 元，要求全民英檢中級、多益550分以上，引發網友批評「薪水有低」、「條件是空服員等級，薪水卻是實習生等級」。

台鐵昨宣布招募車勤服務員，正取30名，備取70名，未來從事列車上各項播音、巡視車廂、防疫、安全維護宣導及售貨，協助維護列車安全等車勤服務相關業務，要求大學以上畢業，並具全民英檢中級、多益550分以上，或日語能力檢定(舊制3級、新制N4)，每月月薪30,256 元（內含本薪、勤務補助勞務酬給、加發勞務酬給、車勤勞務酬給及伙食勞務酬給等)，另還有售貨勞務酬給每月約3千元至1萬元不等。

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不過消息一出，引發網友批評：「薪水有低」、「條件是空服員等級，薪水卻是實習生等級」、「要求多益550分，結果薪水開3萬」。

據悉，台鐵疫情期間新一批車勤員曾招募不少空服員和地勤，不過疫情恢復後，航空公司客運和航班也逐步恢復，其中約有3到4名車勤員已回到航空業，不過仍另有3到4名前空服員轉職的台鐵車勤員仍留在崗位上，主要是考量空服作息不穩定且要忍受時差，加上台鐵車勤員銷售獎金加上底薪平均每月約4萬多元，也曾有車勤員銷售業績高、月領5萬元，前一波招募車勤員仍有不少人選擇久任。

台鐵局則表示，台鐵局將於113年1月掛牌轉型臺鐵公司暨配合EMU3000新自強號陸續交車加入營運，招募車勤服務人員30名，為公司車勤服務人力預為準備。為服務外籍旅客及提供優質服務，甄試人員資格將比照往例，需具備一定語言能力。