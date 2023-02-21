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獨／中南部通勤月票初估金額出爐　不只3大生活圈！17縣市提申請

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲台鐵未來將納入生活圈城際通勤月票範圍內。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

交通部爭取3年200億元特別預算推「公共運輸月票補助」，已成形3大生活圈月票除北北基桃1200元外，南高屏「城際通勤月票」初估999元、中彰投約千元上下，不過目前僅是初步試算金額，正式方案待草案出爐後提出。另未來通勤月票不僅這3大生活圈、10縣市，已有17縣市提申請，將再增「雲嘉嘉」生活圈月票。

根據交通部規畫，已成形的三大都會生活圈，北北基桃1200元月票將可搭乘該生活圈內的捷運、公車、客運、台鐵及公共自行車等公共運輸運具；中彰投通勤月票、南高屏通勤月票將依不同縣市運具包含捷運、輕軌、公車、客運和台鐵、公共自行車甚至渡輪等，不過因其中部分縣市交通運具較不發達，根據交通部規劃，中彰投、南高屏月票金額將在1千元以下，三大生活圈月票最快今年起可陸續上路。

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根據《東森新媒體ETtoday》掌握，地方政府目前已有初步估算和試算方案，除北北基桃1200元月票金額已定案外，目前依照交通部規劃補助國道客運、台鐵9成差額試算，南高屏「城際通勤月票」金額初估約999元，中彰投跨境「城際通勤月票」金額初估將以900多元到1千多元範圍去評估。另還有縣市「都市內通勤月票」方案研擬，金額將更低，中彰投「都市內通勤月票」初估金額可能在800多元。不過相關金額僅是依政府補助預算初估試算，以利爭取預算額度評估，尚未定案。

據了解，「公共運輸月票補助方案」還不只北北基桃、中彰投、南高屏等10縣市的三大生活圈月票，目前已增加至17縣市提出申請，其中雲嘉嘉也提出生活圈月票概念，等於未來至少有4大生活圈通勤月票，另還有4縣市則是以單獨縣市境內通勤月票規劃提出申請，未來不排除有更多生活圈加入。

▲▼台鐵EMU900型電聯車4/1首航預拍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲未來城際通勤月票將納入台鐵區間車。（圖／記者呂佳賢攝）

不過有地方政府指出，「公共運輸月票補助方案」受惠較多的是北北基桃都會區，其他縣市交通運具基礎建設和路網沒有北部發達，且北部搭乘旅次多，補助200億元大餅，大多資源會被北部拿走，交通部除補助月票外，也應思考針對基礎設施還不到位的縣市，增加補助，並協助捷運建設和擴大公車路網服務，才能真正提升公共運輸搭乘人數。

針對中央補助月票中國道客運和台鐵差額9成，1成由地方政府補助，也有地方政府指出，台鐵為交通事業單位，地方政府直接補助台鐵沒有法源依據，技術上問題如何解決，也待後續釐清。

對此，公路總局局長陳文瑞僅表示，相關細節仍與地方政府討論中，金額尚未定案，將等「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」及預算通過，以及2月底交通部補助要點草案出爐後，地方政府將提出正式方案申請。

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