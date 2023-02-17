票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

▲有民眾忌諱諧音不雅車牌不願領牌，8888等吉利諧音車牌則受歡迎。（資料圖／高雄區監理所提供）

記者李姿慧／台北報導

有民眾忌諱車牌英文代碼不雅諧音或含義而不願領牌，公路總局針對明(113)年將製作的車牌，挑出26組有諧音的英文車牌編碼，將自今年3月1日起到4月30日止開放票選，其中包括CCC(台語諧音死死死)、CCK(台語諧音死死去)、PEE(尿尿)、LGY(GY髒話不雅諧音)，若民眾反感度高，將汰除不發放。

許多車主忌諱車牌英文拼音諧音不雅或有特殊含義，公路總局每年針對隔年將發放車牌進行調查，汰除民眾反感車牌編碼，公路總局今(112)年再度挑出明(113)年預計製作的車牌中，英文編碼具有諧音或含義的26組車牌進行票選，預計3月1日起到4月30日於監理服務網開放民眾票選「不受歡迎車牌」。

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其中自用小客(貨)車票選諧音或特殊含義車牌包括BZD(鎮靜安眠藥物)、CAB(出租車)、CAN(罐頭；可以)、CAP(帽子)、CAR(汽車)、CAS(台灣優良農產品標章)、CAT(貓)、CCC(台語諧音死死死；或中文諧音嘻嘻嘻)、CCK(台語諧音死死去)、CCP(中國共產黨縮寫)、CCR(跨文化戀愛縮寫)。

普通重型機車票選車牌則有PDA(個人數位助理)、PDD(廣泛性發展障礙縮寫)、PDF(可攜式文件格式)、PEE(尿尿)、PEN(筆)、PET(寵物)、PGA(高爾夫球錦標賽)、PGG(GG不雅諧音)；電動大客車則有EAR(耳朵)、EAT(吃)英文編碼車牌票選。

550CC以上大型重型機車則民調LGY(GY不雅諧音)接受度；電動租賃小客車票選車牌則有REJ(拒絕縮寫)；微型電動二輪車民調AM(早上)、AR(虛擬實境)等英文編碼接受度。

公路總局表示，英文編碼車牌有些具有特殊含義或諧音，除有正面的外，也有反面的，譬如CCK等英文代碼有台語「死」的諧音，有些民眾會特別在意，過往調查若較多民眾認為不適合的車牌，製作時將列為參考汰除，若是僅有個位數民眾認為不適合，也可能會持續製作，主要是少了一個英文編碼就會少掉9千多面車牌，因此會綜合考量評估製牌。