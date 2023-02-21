二寶也受惠！蔣萬安拍板幼兒教育3計畫　增2歲班、4年2億補助公幼翻新

▲台北市長蔣萬安和妻子石舫亘、大兒子蔣得立、二兒子蔣得宇。（圖／翻攝自蔣萬安臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市政府21日上午舉行市政會議，台北市長蔣萬安於會中裁示3大方向，包括今年9月開始台北市公幼增加17個2歲專班，以及每年編列5000萬元、4年2億元改善公幼教室，和簡化公幼、非營利招生E化抽籤，2歲專班資格為2020年9月2日至2021年9月1日出生的小孩，蔣萬安2021年7月喜獲的「二寶」蔣得宇也能受惠。

教育局今天在市政會議上針對幼兒教育計畫進行簡報，蔣萬安對3項政策做裁示，下午由副發言人徐政璿、教育局副局長陳素慧轉述。陳素慧表示，第一點，今年9月開始台北市公幼、非營利增開2歲專班，從原本200班再加17班，提升約4％左右，大概要花3000萬改建教室經費。

陳素慧提及，第二點，因公幼大部分設立於國小內，蓋好後很少有機會做大規模改善，因此今年編列5000萬、4年2億元預算，補助公幼改善廚房、教室，以及買設施設備、新教具與圖書給小朋友使用。

陳素慧指出，第三點，過往公立跟非營利招生時，低收入戶與一般生非同時登記，但今年招生改為一階段辦理，登記期間自2023年6月5日上午9時至6月7日中午12時止，家長可依所符合資格登記；各園將於6月8日上午9時至9時30分進行抽籤；報到時間則較去年度延長，從6月8日上午9時30分開始至6月9日下午4時止。