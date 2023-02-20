快訊／北市發言人羅旺哲3度請辭獲准　副秘書長王秋冬兼任

▲台北市政府副秘書長王秋冬 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任兩個月，20日爆出第一波內閣人事異動，與蔣萬安於2022年12月26日同時進入台北市政府的發言人羅旺哲，上周向蔣萬安提出請辭，蔣萬安3度慰留失敗，台北市政府20日下午說明，羅旺哲今（20）日請辭獲准，由副秘書長王秋冬兼任發言人，綜理媒體事務。

據了解，羅旺哲13日向蔣萬安以「健康因素」提出請辭，但蔣萬安以台灣燈會為由慰留；而19日台灣燈會結束後，羅旺哲20日再度向蔣萬安提出請辭，認為身體難以負荷，蔣萬安仍選擇再度慰留。

▲北市府發言人羅旺哲。（圖／記者林敬旻攝）

而20日下午爆出羅旺哲請辭消息後，羅旺哲受訪時證實，因上任後每天早出晚歸致身體欠佳，所以於此刻提出請辭；而羅旺哲坦言自己辭意堅定，希望蔣萬安能同意此人事案，「青山常在、綠水長流，後會有期」，「希望我的離開能使市府團隊更好運作」，此番話預留伏筆。

就在羅旺哲公開受訪結束後沒多久，蔣萬安便親自致電羅，盼第3度慰留，但雙方對談約15分鐘就結束，且蔣萬安仍未接受請辭；此時羅旺哲第二度接受媒體訪問，再度喊話希望蔣萬安能批准請辭案。

台北市政府則於下午3時52分宣布，發言人羅旺哲20日請辭獲准，由副秘書長王秋冬兼任發言人，綜理媒體事務。隨後，羅旺哲也於4時3分迅速退出媒體群組。

▼台北市政府發言人羅旺哲請辭獲准，火速退出媒體群組。（圖／記者袁茵攝）