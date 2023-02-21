今年第2例漢他！北部男子「工作常碰鼠屍、排泄物」　發燒頭痛才確診

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布今年第二例本土漢他！疾管署防疫醫師林詠青說明，個案是一名50多歲男性，1月底出現發燒、頭痛等症狀，兩度就醫收治住院，經通報確診。疫調顯示，他的工作性質和飼料有關，比較容易接觸老鼠，得去處理老鼠屍體與排泄物，可能接觸帶有漢他病毒的鼠類排泄物與分泌物遭感染。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

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林詠青說明，這名北部50多歲男性，近期無旅遊史，活動地以工作地及住家周邊為主，住家無鼠類蹤跡，因工作需要會接觸鼠屍或其排泄物。

個案於1月30日陸續出現發燒、頭痛等症狀，當日就醫後返家，因症狀惡化，2月3日送至急診並收治住院，經通報檢驗確診，目前已出院；相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行各項調查及衛教防治工作，並前往個案工作地周邊進行補鼠作業釐清可能感染源。

林詠青表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞、尿、唾液)污染之飛揚的塵土、物體，或被帶有病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染的風險。特別風險族群為相關職業如動物防疫人員、務農業者等。

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

疾病管制署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易躲藏的空間；如發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據歷年統計資料顯示，國內自2011年以來累計42例，其中1例為境外移入(感染國家為印尼)，各月均有發病病例，且各年齡皆有風險，請民眾提高警覺。