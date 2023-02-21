更生事業群首簽約　法務部長蔡清祥：更生人將開創不一樣的人生

▲「更生事業群」簽約典禮，法務部長蔡清祥（右2）、台灣更保董事長張斗輝（右1）、宜聯鋼鐵公司董事長王信豐（左2）。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部長蔡清祥擘劃許久的「更生事業群」，終於順利啟動。在法務部、宜蘭地檢署以及台灣更生保護會共同努力下，擇定宜聯鋼鐵公司等3家廠商，為40位更生人提供穩定、友善的工作生活環境，並在21日首度簽約。蔡清祥表示，透過「更生事業群」可以為更生人開創不一樣的人生。

「更生事業群」是由蔡清祥首位政府官員提出，也是對更生人復歸社會的重要理念，他認為，可以結合各項社會資源，包含創業貸款、技藝訓練等等，成立一個面向較廣泛的大傘，來照顧各個不同領域、不同興趣的更生人，讓更生人出獄後創業、就職，都可以獲得更多的照顧與保護，避免更生人在復歸社會的初期遇到太大困境，增加復歸社會的成功率。

構想化為實際，就需要法務部保護司與台灣更生保護會更多的奔走，終於在今年初規劃「更生事業群」的架構，透過與企業合作成立的更生事業群，不但讓更生人重返生活正軌，對更生人重建社會關係助益良多，本次透過跨域合作，資源共享，不但延續監獄自主監外作業，也結合勞動力發展署，透過政府對雇主獎勵措施專案媒合，達到增進公共利益之目的。

「更生事業群」在過渡期先擇定優質成功企業簽定合作契約，成為「友善廠商更生事業體」，藉此熟悉企業相關運作模式，同時成立多點「自營更生事業體」由更生保護會出資土地、人力或物力等一定資金，並請有經驗的人共同經營，由各事業體組成「更生事業群」，成為更生人的保護傘。

而目前「更生事業群」先以宜蘭地區為核心，逐步推展，並銜接自主監外作業，首先邀請宜聯鋼鐵股份有限公司、新寶元鋼鐵股份有限公司、興中紙業股份有限公司及興中環保科技股份有限公司，成為「友善廠商更生事業體」，預計提供40位更生人工作機會。21日舉行簽約典禮，蔡清祥親自到場；他致詞時表示，透過「更生事業群」不但協助更生人在工作、收入與勞動條件的保障外，也讓更生人提升技能，獲得情感支持及歸屬感，開創不一樣的人生。

臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝表示，更生人普遍低學歷、年紀偏高及被標籤化的影響，求職過程比一般人辛苦，因此「更生事業群」能讓他們有獨立的經濟生活，至關重要。至於宜聯鋼鐵公司董事長王信豐表示，更生人職場上的表現和一般人沒兩樣，擺脫犯罪標籤是重返社會的關鍵，他要求廠內經理不得揭露更生人的身分。





▼「更生事業群」簽約典禮。（圖／臺灣更生保護會提供）