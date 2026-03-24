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更保桃園分會「迎春送暖・以樂復歸」　帶魔鏡樂團溫暖唱響女監

▲▼台灣更生保護會桃園分會，於桃園女監辦理「迎春送暖・以樂復歸」春節監所關懷音樂會。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲台灣更生保護會桃園分會於桃園女監辦理「迎春送暖・以樂復歸」關懷音樂會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

台灣更生保護會桃園分會，今年1月間進入桃園女監辦理「迎春送暖・以樂復歸」春節監所關懷音樂會，邀請第33屆金曲獎最佳台語男歌手王俊傑領軍的「魔鏡樂團」演出，以音樂鼓舞人心。活動氣氛熱烈，學員與歌手合唱多首樂曲，並在歡笑與掌聲中凝聚溫暖力量，圓滿落幕。

本次活動由更生保護會桃園分會常務委員蔡阿南策劃牽成，另外桃園市遠東獅子會、德民獅子會、大溪迎富送窮廟及桃園市藝術人文推廣協會等社會團體皆共襄盛舉，於1月28日下午在桃園女子監獄大禮堂舉辦。

活動由女監收容人帶來傣族舞蹈揭開序幕，隨後魔鏡樂團演奏〈人生的歌〉、〈無言花〉、〈海海人生〉等經典曲目。團員皆為視障音樂人，憑藉堅毅精神追尋音樂夢想，透過動人旋律與生命故事，深深觸動現場300位學員，引發對家人的思念與對未來的期盼。下半場氣氛熱烈，學員與歌手合唱〈小姐請妳給我愛〉、〈愛情限時批〉，在歡笑與掌聲中凝聚溫暖力量，最終於安可曲〈鼓聲若響〉中圓滿落幕。

更保桃園分會表示，王俊傑與魔鏡樂團的成員雖為視障音樂人，卻以不屈的鬥志與專業才華，向收容人展現「生命不設限」的精神。在收容人情感最脆弱的時刻，透過音樂的「軟性教化」能有效引導正向思考，並激勵收容人反思自我價值。桃園分會將持續結合多元社會資源，陪伴更生人從「心」出發，找回生命的新方向，順利回歸社會。

▼金曲獎最佳台語男歌手王俊傑領軍「魔鏡樂團」演出。

▲▼台灣更生保護會桃園分會，於桃園女監辦理「迎春送暖・以樂復歸」春節監所關懷音樂會。（圖／臺灣更生保護會提供）

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