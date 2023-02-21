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日本度蜜月「尪1舉動」惹怒她！人妻徵50男神反擊　網洗版報名

▲▼ 京都錦市場，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和老公到日本度蜜月5天，沒想到先生竟熱心召集20位網友，想免費寄給他們明信片，眼看寶貴時間被莫名消耗，她氣得上網徵「50名男網友」反擊，而大票網友也洗版喊報名，但也有不少人勸，別衝動阿！

女網友在「爆廢公社二館」提到，「跟老公度蜜月，日本5天，時間寶貴，結果他在一個網友揪團辦活動的APP，大發熱心召集了20個網友，要免費從大阪寄明信片給這些人。」

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▲許多網友喊報名，但也有人勸別衝動。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲人妻決定送出50張明信片反擊。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO直言，這些人不認識也沒見過，而她在意的點是，老公晚上要花大把時間，逐一寫下地址、內容等，讓她不禁想問，「度蜜月不是時間很寶貴嗎？還辦這種活動？想問是我格局太小嗎？」

後來，她向對方表明，心裡非常不爽，但也不想吵架，「你要寫你寫吧，我現在就徵50個男網友，免費寄明信片交流，來互相傷害呀！我決定取消去環球影城，我要跟他說，我下午有事，要在飯店專心寫明信片。」

▲鉛筆,寫筆記,畫畫,寫字。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們洗版回應，「看來是個狠角色」、「真的狂，50個會寫到手軟」、「五天四夜，真的很寶貴」、「報名+1」、「我住越南可以+1嗎」、「號碼牌現在領到哪了」、「幫男友報名+1」、「這樣賭氣好虧，我寧願自己去環球影城哈哈哈」。

另外，也有人中肯建議，「妳先讓自己冷靜後，去認真地問他，有沒有後悔辦這個活動。如果他說有點後悔，那妳就展現氣度，協助他做完這次的蠢事，並跟他說下次不要再這樣了，這對妳在他心中的形象會大大加分；如果他說沒後悔，那妳就當作看清楚他的個性與嗜好，尊重他的興趣，然後妳自己去逛自己的吧。」

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