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大陸 大陸焦點 特派現場

又一投資大佬被消失！大陸「併購天王」包凡失聯　知情人曝內幕

▲▼大陸華興資本創始人包凡失聯。（圖／翻攝自市場資訊）

▲大陸華興資本創始人包凡失聯。（圖／翻攝自市場資訊）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸華興資本創始人包凡16日傳出失聯消息。有知情人士透露，主要與華興資本控股集團前總裁叢林在船舶租賃業務上的違規操作有關，包凡個人因配合調查被帶走。包凡因擔任滴滴、美團等中國科技公司併購案的顧問而在金融界聲名大噪，被市場譽為「併購天王」，使他成為大陸最有影響力的科技業金融家。

綜合陸媒報導，華興資本集團成立於2005年，該公司業務包括投資管理、私募融資、併購、證券發行與承銷、證券研究與交易、財富管理及其他服務。

華興資本近年來在創投領域十分活躍，在大陸新經濟領域的融資、併購、IPO業務發展順利，京東、騰訊、美團、聚美優品、唯品會、愛奇藝、58同城、趕集網、優酷、土豆、滴滴打車、快的打車、陌陌、豌豆莢、途牛、神州租車等企業上市背後，或多或少都有華興資本的影子。

尤其是2015年，包凡帶領華興資本一舉參與了大陸互聯網企業的併購融資潮中13起併購案，其中包括滴滴快的、美團點評、58趕集、攜程去哪兒四大知名併購案。

值得注意的是，在包凡失聯前不久，華興資本旗下華興證券剛剛經歷了一波人事大調整，董事、監事、高管等關鍵角色均發生變動。而在業績方面，華興資本2022年也經歷了營收和淨利的嚴重滑坡，業績疲態盡顯。

據華興資本官網介紹，包凡2005年創建華興資本集團，帶領其成為大陸領先的服務創新經濟的金融機構。他擁有七年華爾街投資銀行經驗，先後服務於摩根士丹利和瑞士信貸。有說法稱，20世紀90年代末，在香港工作的包凡就已經結識了馬雲、馬化騰和李彥宏等後來大陸網路巨頭的掌舵人。

2018年9月27日，華興資本控股正式在香港交易所主板掛牌交易，包凡還曾擔任上交所首屆科技創新諮詢委員會委員。

從公開報導看，包凡最後一次露面是在2022年12月初，出席2022未來科學大獎頒獎典禮。包凡失聯的消息傳出後，2月16日當晚，華興資本控股公司就在港交所發布公告確認。公告稱，華興資本控股公司連同其附屬公司的董事會得悉，公司暫時無法與公司董事會主席、執行董事、首席執行官和控股股東包凡取得聯繫。

該公告還稱，董事會並不知悉任何資料顯示包凡失去聯絡一事與集團運作有關，而集團目前業務運作維持正常。

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