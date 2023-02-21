　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣大道、文心路口「50天開罰500交通違規」　警分局長實地勘察

▲▼ 。（圖／台中市第六警分局提供）

▲台中市第六警分局長賈立民，今日上午率同仁勘查易肇事路段。（圖／台中市第六警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區台灣大道與文心路口車流量大，是市內易肇事路口，轄區第六警分局統計，該路口今年已取締交通違規近500件，分局長賈立民21日率交通組等單位，會同交通局及當地里長，前往現場勘查，研議交通具體防制策略。賈立民表示，接下來將會繼續前往其他易肇事路口會勘，守護市民「行的安全」。

賈立民今日上午與交通組長、轄區派出所長及交通分隊長等人，邀集交通局、當地里長前往台灣大道、文心路口實地進行勘查，運用大數據分析主要肇事時段、肇因等資訊，傾聽派出所所長、員警及交通局之實務經驗，並結合里長反映里民之意見等，依交通工程、交通教育及交通執法等3E政策，配合各肇事路口之路型與主肇因，研議交通具體防制策略。

台中市第六警分局表示，除辦理會勘外，更透過科技執法提升執法強度，加強取締闖紅燈、不停讓行人等重點違規項目，經統計，該路口自於今年初建置交通科技執法迄今僅1個多月，已取締交通違規近500 件，希望透過雙管齊下以減少交通事故發生。

賈立民強調，警方對於防制交通事故不遺餘力，接下來更會馬不停蹄地前往其他易肇事路口辦理會勘，逐一檢視、研議具體的防制策略，守護市民行的安全，更期盼所有的用路人共同遵守交通安全規則，如遇閃光紅燈、「停」標誌及標線，車輛應停車（車輪須完全停止狀態），確認無人車再通過，養成行車多禮讓的習慣，共同為防制交通事故努力。

ET快訊
漲到熔斷！　這檔興櫃股比星宇還誇張
捶心肝！友買星宇「狂賺125萬」　她錯失3周機會連罵髒話
快訊／真的要送！基隆青年電動機車來了　採購1萬台
台北上班族中3.3億頭獎！　180公分、未婚沒女友
名字有「這2字」免費遊日本！　中1字折1萬
詹雅雯遭警告「隨時會死」！　病體徒步追白沙屯媽祖
快訊／《陰屍路》28歲男星身亡！　死因不明
上線2年！　LINE公告「這功能」將結束

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投公共托育單位僅4處收78童　教育處盼利用校園閒置空間

來自日本遊客的暖心回饋　感謝南消史料館雙語志工熱心導覽

行政執行署彰化分署行動列車2／23開跑　信義鄉民繳欠稅費免下山

台灣大道、文心路口「50天開罰500交通違規」　警分局長實地勘察

男深夜駕車抽毒菸遭警盤　查獲200包重550公克毒咖包

2023台灣國際蘭展」3月4日開放　駐台使節盛讚美不勝收

台南3月1日起轉橙燈減量供水　市府召開應變會議減少產業衝擊

偽裝保全人員竊錀匙入室行竊 賊星該敗被住戶發現法網難逃

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮

泰山義學市民活動中心重建動工　侯友宜：打造地方文化特色場域

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程 沉浸嘉年華氛圍

南投公共托育單位僅4處收78童　教育處盼利用校園閒置空間

來自日本遊客的暖心回饋　感謝南消史料館雙語志工熱心導覽

行政執行署彰化分署行動列車2／23開跑　信義鄉民繳欠稅費免下山

台灣大道、文心路口「50天開罰500交通違規」　警分局長實地勘察

男深夜駕車抽毒菸遭警盤　查獲200包重550公克毒咖包

2023台灣國際蘭展」3月4日開放　駐台使節盛讚美不勝收

台南3月1日起轉橙燈減量供水　市府召開應變會議減少產業衝擊

偽裝保全人員竊錀匙入室行竊 賊星該敗被住戶發現法網難逃

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮

泰山義學市民活動中心重建動工　侯友宜：打造地方文化特色場域

女自備竹筷…趁店員轉身猛撈捐款箱！偷千元鈔假好心補投零錢

總底價只要105萬　51組人瘋搶信義區老公寓

路邊撿2串衛生紙賠18萬又被討359萬　拾荒嬤怒吼：根本司法奇蹟

私人救護車違停路邊爽睡！見「學姊」嚇壞全招...車牌註銷還上路

星宇翻黑　興櫃股清淨海漲逾6成盤中暫停交易

花蓮鳳林規模3.9地震　最大震度3級

大媽不聽勸「越線等紅燈」　下秒遭撞「捲入大貨車底部」

房貸利率回升　「現金購屋流」買家出現在全美各地

台積電好像軍隊？　員工笑回：所以免教召啊

敲碗成功！　超商最新「草莓優格巧克力霜淇淋」開吃了

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

地方熱門新聞

汐止運動場一排石柱太神祕！他揭真相了

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

「諾羅」大爆發！　桃園衛生局籲落實勤洗手

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突

台灣大道文心路口開罰500件違規　

偽裝保全人員竊錀匙入室行竊法網難逃

台南3月1日起轉橙燈減量供水

2023台灣國際蘭展」3月4日開放

來自日本遊客的暖心回饋謝志工熱心導覽

男深夜駕車抽毒菸查獲200包毒咖包

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海

為桃園祈福！張善政敬獻土地公米糕龜1328台斤

嘉義縣交通違規檢舉項目　「未依規定使用方向燈」第一

更多熱門

相關新聞

嘉義縣交通違規檢舉項目　「未依規定使用方向燈」第一

嘉義縣交通違規檢舉項目　「未依規定使用方向燈」第一

隨著智慧型手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規案不斷增加，已然進入全民監督時代，嘉義縣警察局統計111年度受理民眾檢舉交通違規共計3萬9,591件，經查證屬實舉發3萬3,811件，其檢舉前3大違規態樣分別為「變換車道或轉彎未使用方向燈」8,562件，「駛入來車道(逆向行駛)」3,918件，「闖紅燈」3,544件。

嘉市交通熱區科技執法　快車道右轉違規最多

嘉市交通熱區科技執法　快車道右轉違規最多

科技執法出包！拖車違規拋錨車挨罰

科技執法出包！拖車違規拋錨車挨罰

汽車坐吊車收「科技執法」罰單！警方回應了

汽車坐吊車收「科技執法」罰單！警方回應了

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

關鍵字：

六分局易肇事路段科技執法交通違規

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

怎麼領6000元？　一張圖秒懂銀行、郵局3管道暢通無阻

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

《全明星》鄭靚歆模仿抖音影片出事！　「尾椎裂開」爆哭

即／土耳其發生「規模6.4地震」

今天土地公生「5種人去拜能轉運」！2方式效果佳

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面