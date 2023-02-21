台灣大道、文心路口「50天開罰500交通違規」　警分局長實地勘察

▲台中市第六警分局長賈立民，今日上午率同仁勘查易肇事路段。（圖／台中市第六警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區台灣大道與文心路口車流量大，是市內易肇事路口，轄區第六警分局統計，該路口今年已取締交通違規近500件，分局長賈立民21日率交通組等單位，會同交通局及當地里長，前往現場勘查，研議交通具體防制策略。賈立民表示，接下來將會繼續前往其他易肇事路口會勘，守護市民「行的安全」。

賈立民今日上午與交通組長、轄區派出所長及交通分隊長等人，邀集交通局、當地里長前往台灣大道、文心路口實地進行勘查，運用大數據分析主要肇事時段、肇因等資訊，傾聽派出所所長、員警及交通局之實務經驗，並結合里長反映里民之意見等，依交通工程、交通教育及交通執法等3E政策，配合各肇事路口之路型與主肇因，研議交通具體防制策略。

台中市第六警分局表示，除辦理會勘外，更透過科技執法提升執法強度，加強取締闖紅燈、不停讓行人等重點違規項目，經統計，該路口自於今年初建置交通科技執法迄今僅1個多月，已取締交通違規近500 件，希望透過雙管齊下以減少交通事故發生。

賈立民強調，警方對於防制交通事故不遺餘力，接下來更會馬不停蹄地前往其他易肇事路口辦理會勘，逐一檢視、研議具體的防制策略，守護市民行的安全，更期盼所有的用路人共同遵守交通安全規則，如遇閃光紅燈、「停」標誌及標線，車輛應停車（車輪須完全停止狀態），確認無人車再通過，養成行車多禮讓的習慣，共同為防制交通事故努力。