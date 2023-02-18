汽車「拖吊中」也吃罰單！科技執法瞎搞擾民　蘆洲警方回應了

▲有網友的車被托運未行駛，卻收到科技執法的罰單。警方調查後，今已主動撤銷罰單。（圖／翻攝爆怨公社）

記者郭玗潔／新北報導

為減輕警力負擔，許多縣市陸續改用科技執法。豈料，一名網友抱怨，他日前請托運吊車運送他的汽車，但科技執法開單時，卻拍下他的車牌，讓他非常傻眼，不爽表示「除了電腦拍照之外，都沒有經過人的篩選嗎？」對此，蘆洲分局於今(18)日主動撤銷罰單，並表示會加強教育及落實審核機制，避免舉發錯誤再次發生。

「超級白痴的科技執法！」該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他2月2日上午請托運車幫忙載運他的自小客車，然而行經新北市新莊區時，卻因托運車變換車道不依標線指示而被科技執法開單。

詭異的是，科技執法開單的對象不是托運車，而是被載在上方的車輛，讓車主非常無奈，「申訴應該是會撤單，但為什麼要這樣擾民呢？罰單我會去繳，不會去申訴。不想害到拖吊業者，所以才把大部份資訊處理掉！」

網友看完紛紛留言，「製單的員警都沒在看嗎」、「擾民無極限」、「太奇葩了啦...那改天要違規是不是揹個假車牌就能讓別人揹鍋了」、「在貨車上變換車道」、「我笑了，填單人是在睡覺？」「這警察是要逼你把拖吊車供出來吧」、「下次上拖車記得先遮牌」。

蘆洲分局得知後主動調查，發現該名網友因車輛拋錨，於2日上午10時許請拖車拖運車輛，拖車行經八里區龍米路一段65巷口上關渡橋前時，因拖車變換車道違規跨越雙白線，導致科技執法設備拍照，卻誤將違規車號舉發成該名網友的拋錨車輛車號。對此，警方已於今(18)日主動協助撤銷罰單，也會請儀器業者強化辨識功能，並加強教育及落實審核機制，避免舉發錯誤再次發生。