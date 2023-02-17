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汽車坐吊車也被罰！苦主收「科技執法」罰單傻眼：為什麼要擾民呢

▲▼汽車坐吊車也被罰！苦主收「科技執法」罰單傻眼：為什麼要擾民呢。（圖／翻攝爆怨公社）

▲有網友的車被托運未行駛，卻收到科技執法的罰單。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

為減輕警力負擔，許多縣市陸續改用科技執法。豈料，一名網友抱怨，他日前請托運吊車運送他的汽車，但科技執法開單時，卻拍下他的車牌，讓他非常傻眼，「除了電腦拍照之外，都沒有經過人的篩選嗎？」

「超級白痴的科技執法！」該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他2月2日上午請托運車幫忙載運他的自小客車，然而行經新北市新莊區時，卻因托運車變換車道不依標線指示而被科技執法開單。

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詭異的是，科技執法開單的對象不是托運車，而是被載在上方的車輛，讓車主非常無奈，「申訴應該是會撤單，但為什麼要這樣擾民呢？罰單我會去繳，不會去申訴。不想害到拖吊業者，所以才把大部份資訊處理掉！」

網友看完紛紛留言，「製單的員警都沒在看嗎」、「擾民無極限」、「太奇葩了啦...那改天要違規是不是揹個假車牌就能讓別人揹鍋了」、「在貨車上變換車道」、「我笑了，填單人是在睡覺？」「這警察是要逼你把拖吊車供出來吧」、「下次上拖車記得先遮牌」。

針對網友質疑為何不申訴，原PO解釋，他托運本來要加成的收費，但托運公司給他超過罰金的特別優惠，因此決定自己繳罰單。

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