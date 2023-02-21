Costco吃定台灣盤子　「結帳1限制」別國都沒有！會員怒：被歧視

▲台灣好市多刷卡結帳，只能用限定聯名卡。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

好市多販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一，不過刷卡結帳需使用好市多聯名卡，否則就得付現，就有會員打電話詢問好市多，客服指出，全球的好市多，只有台灣限制只能用聯名卡結帳，就算拿其他國家的會員卡進場，結帳時也不能使用其他國家信用卡，原PO感到不公平，「有種被歧視的感覺」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，台灣好市多只能用好市多聯名卡結帳，不能用其他信用卡，為此他特地詢問好市多客服。對方回應，「全世界只有台灣有限定用聯名卡，美國總部應該是知情的」。

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▲原PO特地詢問好市多客服。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

然而，韓國好市多雖然有推出現代聯名卡，但允許會員結帳時，使用其他VISA信用卡結帳；此外，若拿其他國家的會員卡進入台灣好市多，結帳也不能使用其他國家的信用卡。

客服解釋，因為好市多有跟銀行合作聯名卡，可以給台灣會員更多回饋，也就是在賣場內刷卡消費滿100元，累積1元多利金，賣場外一般消費刷卡滿200元，累積1元多利金。

不過，原PO質疑，現在很多信用卡都有1%回饋，全世界包括大陸都可以用別張卡結帳，就只有台灣不行，「為什麼對台灣的會員有這種差別待遇？」對此，客服無法回答，只能把問題回給高層。原PO無奈嘆，「全世界只有台灣的好市多限制只能用聯名卡，有種被歧視的感覺」。

▲好市多聯名卡。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光，掀起網友討論，「日本只要是Master卡都可以，但國泰的聯名卡VISA有刷得過」、「不要說好市多了，國際企業來到台灣都會多出異常規則，或是價格異常」、「就是吃定台灣盤子，日本Costco好到不行，都是那句話：沒有比較，沒有傷害」、「原來這是不合理的，我傻到都沒發現！第一次進場拿其他卡被拒，我當場衝去辦卡了」。

不過，底下也有網友指出，「我去年12月用美國的會員信用卡進去，也用同一張會員信用卡刷卡結帳喔」、「台灣的好市多可以用美國好市多的聯名卡（Citicard），我之前刷過很多次，所以台灣的好市多是確定至少支援兩張卡，台灣國泰好市多聯名卡，美國花旗好市多聯名卡」。