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富邦Costco卡「80萬額度乾爹」現身！　2方式查額度

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO收到信用額度30萬元的富邦Costco聯名卡。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者張靖榕／綜合報導

全台270萬張國泰世華好市多聯名卡將於今年8月7日到期，掀起一波富邦Costco卡換卡潮，結果出現有人信用卡額度只有5000元，但也有額度30萬、65萬和80萬等的「大戶」現身。許多人好奇如何查詢信用卡額度，以下提供方法。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」18日一則貼文，一名社團管理員表示申辦的富邦鈦商卡終於到了，額度為30萬元新台幣，「身為管理員，給的額度還好沒被汙辱！」先前有社員傻眼表示自己信用卡額度只有5000元，成為許多人的話題。

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社團管理員該篇貼文底下很快湧入各種乾爹、乾媽路過，「30+1」、「他給了我50萬嚇到我了」、「剛剛線上查詢竟然65萬」、「80萬借過」、「應該是薪轉戶關係，我們自己也嚇到，80萬」，PO文管理員又說，老婆信用卡額度比他還高，是35萬元。

不少網友詢問，如果已核卡還沒拿到卡，該如何查詢額度。其他人表示，可先下載「富邦行動銀行」APP，進入首頁後點選「查卡費、查費率」，出現「額度及費率」一欄後點進去，輸入驗證資料就可見到顯示額度。

另一個方式，先進入富邦APP，點選「線上克服」輸入「額度查詢」，按照指示輸入資料後就能得知信用額度。

針對額度的部分，台北富邦銀行指出，為加速Costco聯名卡申辦客戶及早取得卡片，針對已於本行開立存款帳戶的客戶，在信用狀況良好且符合法規限制下，會優先由系統依其於本行的存款餘額，快速核定簡易額度後製卡寄發；後續將優先邀請其補充收入證明，再根據補充的收入證明重新審核，並調整適切的額度。

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