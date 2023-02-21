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台南3月1日起轉橙燈減量供水　市府召開應變會議減少產業衝擊

▲台南曾文、烏山頭水庫及南化水庫蓄水量偏低並持續下降，為延長水庫供水時程，自3月1日起，台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，市府召開應變會議減少產業衝擊。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南曾文、烏山頭水庫及南化水庫蓄水量偏低並持續下降，為延長水庫供水時程，自3月1日起，台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，市府召開應變會議減少產業衝擊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

經濟部決議因南部水情吃緊，台南曾文、烏山頭水庫及南化水庫蓄水量偏低並持續下降，為延長水庫供水時程，自3月1日起，嘉義地區水情綠燈轉為減壓供水黃燈，台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，並推動2023年穩定南部供水抗旱計畫，增加每日13.6萬噸水源，進一步強化南部供水韌性，穩定南部地區民生產業用水。

台南市府表示，在氣候變遷影響下，降雨型態愈來愈極端，尤其南部地區主要依賴颱風降雨，依據中央氣象局紀錄，台灣已經1272天無颱風登陸，且南部地區距離前一場大雨（>200毫米）也已經558天，這紀錄仍在持續中，至2月17日止，3大主要水庫總蓄水量約2.06億及蓄水率約30％，經中央氣象局預報未來一季降雨偏少機率高，旱災中央災害應變中心決定進一步加大節水力道，宣布3月1日起嘉義地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈。

▲台南曾文、烏山頭水庫及南化水庫蓄水量偏低並持續下降，為延長水庫供水時程，自3月1日起，台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，市府召開應變會議減少產業衝擊。（圖／記者林悅翻攝）

針對水情燈號橙燈地區每月1000度以上工業用水戶以節水10％為目標，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10％，至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，則由減量供水10％循序漸進至減量20％。另一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間10時至隔日6時的減壓供水措施，未來也會視整體水情滾動檢討水情燈號。

為因應橙燈後減量供水，黃偉哲市長指示市府於2月20日召開府內各局處橙燈階段應變整備前置會議，盤點各局處橙燈階段各項應變作為，對於減量供水的工業及非工業用水大戶，由經濟發展局等各局處加強向業者節水宣導、輔導及溝通，提前預為準備，以減少產業衝擊。

▲台南曾文、烏山頭水庫及南化水庫蓄水量偏低並持續下降，為延長水庫供水時程，自3月1日起，台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，市府召開應變會議減少產業衝擊。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲市長也再次呼籲市民朋友共體時艱愛惜珍貴水資源，節水從生活中開始做起，多運用回收水，持續節水，台南市有7座水資中心（安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康）均設有取水口，每日可供16800噸回收水，可供非人體接觸之生活次級用水，歡迎大家自由免費取用，此外也請民眾生活中隨手節水，如澆花以洗菜洗米水代替、熱水流出前的冷水再利用、RO飲水機排出廢水、冷氣機冷凝水作為清潔澆灌用途等，希望市民朋友在生活中落實水回收再利用，一滴水用兩次，就可協助節省自來水，請市民朋友共體時艱，一同響應節水。

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