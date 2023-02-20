台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突　既成道路「私權」互告

▲台南1名林姓建商在新營區新北三街買地建屋，在進行基地前水溝施作工程時，既成道路土地所有權持分人，主張土地權益受損強阻施工，雙方發生激烈衝突互告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名林姓建商在新營區新北三街買一塊地，準備興建2戶透天住宅，未料在進行基地前水溝施作工程時，既成道路土地所有權持分人，主張其土地權益受損強阻施工，更用混凝土回填水溝，雙方爆發激烈衝突，並互告侵占、強制罪與恐嚇危安罪嫌。

據了解，林姓建商買的土地位於新營區新北三街，係供公眾通行數十年的既成道路，惟該街道為未徵收之計畫道路，土地權屬仍為私有，林姓建商先生李姓建築師指出，該道路土地持分人江姓地主，對於施作水溝原先是同意的，後來不知何故突然反對，並於2月13日，江姓地主與接受委託自稱代書的鐘姓男子及周姓女子，以土地權益受損為由，強行阻攔施工，並用混凝土強行回填水溝，雙方因此爆發激烈衝突，並互提侵佔、強制與恐嚇危安等罪嫌。

李姓建築師指出，這起衝突事件並非單一個案，而是長久以來，民眾興建房屋常會遇到的情況，但政府相關單位多表示事涉「私權」，公部門無法介入處理，導致民眾求助無門，只能採取法律途徑或金錢私了處理。近年政府積極鼓勵都更與危老房屋重建，類似事件恐會一再發生，政府及相關單位應積極研議，修訂合宜法令規範，讓民眾能有所依循，權益也能有合法的保障。

李姓建築師認為，未徵收之計畫道路土地屬私有並無爭議，但排水溝、台電、自來水等公眾設施，理應是政府施工完成後供予民眾使用，「這是納稅人應享有的公共設施」。李姓建築師質疑，民眾依法向政府申請興建住宅，取得合法建照進行施工，卻因政府無經費建設公共排水溝，即委託民眾自費並取得政府同意，若無法施工，就請政府依照服務民眾原則，將公共排水溝完成，以利民眾興建自有住宅。否則，就比照「重劃區」一樣，政府完全徵收，並將所有公共設施、水溝、路燈、污水下水道等建設完成，才讓民眾的建地進行開發與興建。

李建築師說，排水、自來水、電，這些不是居住權的一部分嗎？政府沒有義務提供民眾水與電？為何道路未徵收的一般住宅區的民眾，要自己去面對開闢水溝的問題？

律師裘佩恩表示，未徵收之既成道路所產生的使用權爭議很常見，一般解決方式為取得道路土地所有權人的同意書，否則直接施工就易產生紛爭。裘佩恩說，有些道路地主藉機漫天喊價，要求施工者支付同意使用費或直接購買道路用地，否則即進入司法程序，不只曠日費時，而且浪費司法資源。

裘佩恩建議政府相關單位，擬定合理的使用補償方法或合理的價購方式，而不是只用一句涉及「私權爭議」就推卸責任。大法官會議解釋第400號曾經就既成道路的公用地役權做出解釋，而設置水溝往往與公益有關，不妨引用相關概念，由施工廠商依據相關規定，給予道路地主一定補償費，在公共利益和道路地主權益之間取得平衡。

據了解，國內有非常多未徵收的既成道路，因政府尚未徵收土地，道路土地還是屬於「私有」，如地主張權益受損，而阻攔公共排水溝之施作或自來水、台電等管線埋設施工，縱使建商取得合法建照，相關主管機關同意開工，且依據民法779條、786條及自來水法61-2條所保障之管線安設權，仍舊無法順利行使施工權利，原因仍是土地未徵收屬「私有」，公權力也難以介入，但是否可立法規範類似土地之合理使用補償或價購方式，以利民眾依循，避免類似紛爭發生。