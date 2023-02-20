　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突　既成道路「私權」互告

▲台南1名林姓建商在新營區新北三街買地建屋，在進行基地前水溝施作工程時，既成道路土地所有權持分人，主張土地權益受損強阻施工，雙方發生激烈衝突互告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1名林姓建商在新營區新北三街買地建屋，在進行基地前水溝施作工程時，既成道路土地所有權持分人，主張土地權益受損強阻施工，雙方發生激烈衝突互告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名林姓建商在新營區新北三街買一塊地，準備興建2戶透天住宅，未料在進行基地前水溝施作工程時，既成道路土地所有權持分人，主張其土地權益受損強阻施工，更用混凝土回填水溝，雙方爆發激烈衝突，並互告侵占、強制罪與恐嚇危安罪嫌。

據了解，林姓建商買的土地位於新營區新北三街，係供公眾通行數十年的既成道路，惟該街道為未徵收之計畫道路，土地權屬仍為私有，林姓建商先生李姓建築師指出，該道路土地持分人江姓地主，對於施作水溝原先是同意的，後來不知何故突然反對，並於2月13日，江姓地主與接受委託自稱代書的鐘姓男子及周姓女子，以土地權益受損為由，強行阻攔施工，並用混凝土強行回填水溝，雙方因此爆發激烈衝突，並互提侵佔、強制與恐嚇危安等罪嫌。

▲台南1名林姓建商在新營區新北三街買地建屋，在進行基地前水溝施作工程時，既成道路土地所有權持分人，主張土地權益受損強阻施工，雙方發生激烈衝突互告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李姓建築師指出，這起衝突事件並非單一個案，而是長久以來，民眾興建房屋常會遇到的情況，但政府相關單位多表示事涉「私權」，公部門無法介入處理，導致民眾求助無門，只能採取法律途徑或金錢私了處理。近年政府積極鼓勵都更與危老房屋重建，類似事件恐會一再發生，政府及相關單位應積極研議，修訂合宜法令規範，讓民眾能有所依循，權益也能有合法的保障。

▲台南1名林姓建商在新營區新北三街買地建屋，在進行基地前水溝施作工程時，既成道路土地所有權持分人，主張土地權益受損強阻施工，雙方發生激烈衝突互告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李姓建築師認為，未徵收之計畫道路土地屬私有並無爭議，但排水溝、台電、自來水等公眾設施，理應是政府施工完成後供予民眾使用，「這是納稅人應享有的公共設施」。李姓建築師質疑，民眾依法向政府申請興建住宅，取得合法建照進行施工，卻因政府無經費建設公共排水溝，即委託民眾自費並取得政府同意，若無法施工，就請政府依照服務民眾原則，將公共排水溝完成，以利民眾興建自有住宅。否則，就比照「重劃區」一樣，政府完全徵收，並將所有公共設施、水溝、路燈、污水下水道等建設完成，才讓民眾的建地進行開發與興建。

李建築師說，排水、自來水、電，這些不是居住權的一部分嗎？政府沒有義務提供民眾水與電？為何道路未徵收的一般住宅區的民眾，要自己去面對開闢水溝的問題？

律師裘佩恩表示，未徵收之既成道路所產生的使用權爭議很常見，一般解決方式為取得道路土地所有權人的同意書，否則直接施工就易產生紛爭。裘佩恩說，有些道路地主藉機漫天喊價，要求施工者支付同意使用費或直接購買道路用地，否則即進入司法程序，不只曠日費時，而且浪費司法資源。

▲台南1名林姓建商在新營區新北三街買地建屋，在進行基地前水溝施作工程時，既成道路土地所有權持分人，主張土地權益受損強阻施工，雙方發生激烈衝突互告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

裘佩恩建議政府相關單位，擬定合理的使用補償方法或合理的價購方式，而不是只用一句涉及「私權爭議」就推卸責任。大法官會議解釋第400號曾經就既成道路的公用地役權做出解釋，而設置水溝往往與公益有關，不妨引用相關概念，由施工廠商依據相關規定，給予道路地主一定補償費，在公共利益和道路地主權益之間取得平衡。

據了解，國內有非常多未徵收的既成道路，因政府尚未徵收土地，道路土地還是屬於「私有」，如地主張權益受損，而阻攔公共排水溝之施作或自來水、台電等管線埋設施工，縱使建商取得合法建照，相關主管機關同意開工，且依據民法779條、786條及自來水法61-2條所保障之管線安設權，仍舊無法順利行使施工權利，原因仍是土地未徵收屬「私有」，公權力也難以介入，但是否可立法規範類似土地之合理使用補償或價購方式，以利民眾依循，避免類似紛爭發生。

ET快訊
快訊／雲豹拚上訴確定被否決　T1會長錢薇娟親上火線說明
快訊／20多歲醉女賠慘！堤頂大道連撞賓利、野馬　酒醒要哭了
恐怖畫面曝！國道回堵聯結車0剎車　「連撞6車」釀1死3傷
快訊／國手被迫回國訓卻斷肌腱　體育署回應了
「進喔！進喔！」白沙屯媽祖回宮　9天8夜進香圓滿完成
蔣淯安現身道歉！　「希望事件就此平息」
惡煞當街撞車擄人　太陽聯盟多人被捕！主嫌僅23歲
張國煒單日身價暴漲200億！　星宇今創航空股3大紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市交通熱區科技執法　「快車道右轉」違規最常見

南科蓮潭滯洪池乾涸魚群死亡飄惡臭　工務局清出400魚屍

基隆邀新北參訪創業據點　產發處長：擘劃青年共享跨域合作

挺農民！張善政、饒慶齡行銷臺東鳳梨釋迦　桃園人有優惠

竹市設竹竹苗首處校園空氣品質維護區　保護學童健康

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突　既成道路「私權」互告

竹市鐵道藝術村《空隙　彭韋創作個展》 　翻轉視覺藝術觀看體驗

台數科董座廖紫岑接任中菁會會長　加強企業ESG迎向璀璨時代

媒合企業捐贈保暖毛毯　義消團長簡榮宗助偏鄉獨居長者

國道8號東向8.5公里小客車自撞護欄　幸無人員傷亡

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

京都街頭成「溜冰賽場」　遊客下坡滑到崩潰！

嘉義市交通熱區科技執法　「快車道右轉」違規最常見

南科蓮潭滯洪池乾涸魚群死亡飄惡臭　工務局清出400魚屍

基隆邀新北參訪創業據點　產發處長：擘劃青年共享跨域合作

挺農民！張善政、饒慶齡行銷臺東鳳梨釋迦　桃園人有優惠

竹市設竹竹苗首處校園空氣品質維護區　保護學童健康

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突　既成道路「私權」互告

竹市鐵道藝術村《空隙　彭韋創作個展》 　翻轉視覺藝術觀看體驗

台數科董座廖紫岑接任中菁會會長　加強企業ESG迎向璀璨時代

媒合企業捐贈保暖毛毯　義消團長簡榮宗助偏鄉獨居長者

國道8號東向8.5公里小客車自撞護欄　幸無人員傷亡

嘉義市交通熱區科技執法　「快車道右轉」違規最常見

線上舞蹈課學到一半「邊境突然躺平睡覺」　媽傻：老師還在上課欸

「賣最好的性愛矽膠娃娃」曝　女律師震驚！黑暗內幕嚇壞全場

請辭北市府發言人職務　羅旺哲：真的是因為身體出狀況

快訊／雲豹拚上訴確定被否決　T1會長錢薇娟現身親說明

2月大男嬰哭鬧被父親猛搖　母買完尿布回家爆哭：用不到了

吳欣岱痛批夏立言「政治掮客」　曝有民眾怒問：難道無法可管？

小call結婚5年「不拍婚紗、不宴客」！笑吐考量原因：離婚很麻煩

傳中國提供俄羅斯致命支持？　汪文斌：不斷提供戰場武器的是美方

週末假日療癒小確幸　網推10大熱門手作課一次看

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

2023台灣燈會閉幕

2023萬金杜鵑2／25開展　藝術家打造移動花聚落

室內口罩令2/20解禁　新北搭大眾運輸仍須戴口罩

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

防疫國家隊「康那香企業」辦災害演練

貨車司機收入扶養身障父母+患病弟　生活陷入困頓

盧崑福捐贈台南省躬國小棒球隊

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

逆溫混合層偏低+濃霧　嘉義市啟動空污應變

鐵花新聚落「閃閃PARK」2/25開幕

國道8號東向8.5公里小客車自撞護欄

嘉義市3/1減壓供水　公部門成立抗旱專區

嘉義市調降公立幼兒園新招生班級師生比

更多熱門

相關新聞

即／台南水泥車擦撞機車　男騎士捲車底爆頭亡

即／台南水泥車擦撞機車　男騎士捲車底爆頭亡

台南市安南區今(20)日中午12時5分發生死亡車禍！28歲黃姓男子駕駛水泥預拌車行經安通、安和路口時，與機車發生碰撞，73歲李姓男騎士當場遭捲入車底輾斃，明顯死亡，警三分局交通分隊立刻派員到場查處，完成現場勘查測繪蒐證，目前詳細肇事原因由交通分隊報請檢察官相驗調查中。

台灣政界轉建商第一人　嘆：一毛錢都沒賺到

台灣政界轉建商第一人　嘆：一毛錢都沒賺到

台啤助教引爆鬥毆　球迷怒「不是第1次」

台啤助教引爆鬥毆　球迷怒「不是第1次」

2023台灣燈會閉幕

2023台灣燈會閉幕

T1爆大衝突　英熊、雲豹11人奪權出場

T1爆大衝突　英熊、雲豹11人奪權出場

關鍵字：

台南建商衝突既成道路互告

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

襪子要分開洗？他洗衣1舉被狂唸　過來人曝後果

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面