蕭美琴花蓮房產脫手　存款1590萬2183元、有逾190萬債務

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

被《紐約時報》指是華盛頓最有影響力外國「大使」之一的我國駐美代表蕭美琴一舉一動備受各界關注。根據監察院21日公布的廉政專刊，蕭美琴過去在新北市、花蓮縣都擁有房產，如今只剩新北市位於永和區這一處，另外，存款部分共1590萬2183元，債務則有因購置不動產的194萬3392元。

蕭美琴過去擔任立法委員，但在民進黨11寇事件中被圍剿，最終擠不進初選，到了2010年獲徵召，投入花蓮縣立委補選，僅小輸國民黨對手6千票，之後於不分區擁有一席仍持續耕耘花蓮，2016年勝選花蓮地方立委，直到2020年輸給前縣長傅崑萁後獲委任為國家安全會議諮詢委員，同年6月被總統蔡英文任命為中華民國駐美國代表，而今名下在花蓮的房產則已脫手。

根據公布資料，蕭美琴存款共1590萬2183元，較去年減少220萬2831元，另有金額達490萬3055元的基金受益憑證，股票有繼承5615股，但因未辦理移轉登記，所以還未信託，今年還多了受託信託3萬9580元。

此外，蕭美琴去年還有2筆購置不動產而生的債務，分別為為6萬8408元及217萬5014元，目前僅剩194萬3392元。