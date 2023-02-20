嚴重境外空污襲台　高屏金門地區紅色警戒「西半部減少戶外活動」　

▲三日空品區預報。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

記者楊惠琪／台北報導

環保署指出，今（20日）受東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，高屏地區、金門空品區列「紅色警戒」，所有族群應減少在戶外活動；北部、中部、雲嘉南、馬公等空品區「橘色警戒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，依監測資料及氣象局氣象資料顯示，今受東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

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環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

據環保署空品最新預報，高屏地區、金門空品區列「紅色警戒」，北部、中部、雲嘉南、馬公等空品區「橘色警戒」，宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。

環保署指出，明天（21日）持續受東北季風或大陸冷氣團影響，中南部地區位下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；22日至25日環境風場為東北風至東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積。