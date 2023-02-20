「元祖級童星」38歲驟逝！　友悲慟曝死因：來世投個好人家…

▲《小龍人》貝貝扮演者陳晨（中間白衣）去世。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸童星陳晨出身電影世家，曾演出戲劇《小龍人》，年僅7歲就紅遍大街小巷。20日，他的死訊傳出。大陸演員「苗苗老師」黃禾20日在社交平台發文透露，曾在兒童電視連續劇《小龍人》裡扮演貝貝的演員陳晨於2023年2月18日因病在北京突然離世。

綜合陸媒報導，陳晨出生於1985年1月31日，才剛剛過了38歲生日。父母都是大陸八一電影製片廠的員工，在家人的影響下，他很早就接觸表演，1990年以兒童劇《親親我，老師》出道，在《小龍人》中的表演更得到了很多觀眾的喜愛。

此後，他還參演過《金猴小隊》、《這裡盛產金蘋果》等影視作品，可愛的形象讓很多大陸觀眾都印象深刻，這兩部連續劇也是不少人的兒時回憶。

▲陳晨因病去世。（圖／翻攝自紅星新聞）

陳晨曾受訪透露，他拍完這部劇後瞬間成了小童星，上學的時候，課間都不敢出教室，只要有人發現他，就會瞬間引起圍觀。

據悉，已經成家的陳晨有2個很可愛的女兒。好友陳嘉男也證實了這一不幸的消息，他在朋友圈和微博先後發文稱，「太突然了，前天才一起吃過飯，實在沒法接受，兄弟你這輩子受苦了，一路走好，來世投個好人家。」