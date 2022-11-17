鄭州爸為幼女叫救護車…醫護人員稱「不嚴重」秒離開　孩子慘病亡

▲4個月女嬰因救護車拒絕送醫延誤導致死亡。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省周口市淮陽區一父親李寶亮16日發文稱，4個月大的女兒14日一早出現劇烈嘔吐和腹瀉症狀，撥打急救電話求助後，醫護人員到來後，連孩子都沒有看到，就以「病情不嚴重」為由拒絕帶走就診並離開。經過反覆溝通，接近晚上11點，女兒才被送到了近100公里之外的登封市陽城醫院救治，但遺憾的是在15日凌晨3時搶救無效死亡。

據《縱覽新聞》報導，李寶亮透露，女兒於今年6月29日出生，10月8日因為患病，被夫妻倆送到了鄭州市一家醫院救治。在醫院裡，女兒被診斷為血管瘤。經過治療，10月14日順利出院。

這個時候，正好是鄭州疫情防控期間，夫妻倆無法回家，就帶著孩子住進了一個親戚家。11月12日，李寶亮的妻子被判定為無症狀感染者送入了方艙隔離，他和女兒則因為屬於密接人員，被隔離到了鄭州市金水區未來路一家酒店。

11月14日8時許，李寶亮餵女兒喝奶時，出現嘔吐、腹瀉等情況。李寶亮說，他餵孩子喝水，孩子也喝不下，期間還拉了幾次。看著孩子沒有好轉，他在11時57分撥打了急救電話。接線人員稱，他處於隔離酒店，需要酒店的醫護人員撥打急救電話才行。

李寶亮趕緊聯繫酒店前台，前台則稱，可以自己撥打急救電話求助。12時01分，李寶亮第二次撥打了急救電話求助。12時34分左右，救護車來到酒店。醫護人員當時並未上樓，先安排酒店的醫護給李寶亮和女兒做了一個抗原檢測。結果顯示，李寶亮為陽性，女兒為陰性。酒店醫護回覆給醫護人員後，李寶亮接到電話稱，女兒不屬於重症，他抗原又顯示陽性，因此不能拉走。

救護車醫護人員給他打完電話後就要離開，酒店醫護多番溝通無濟於事。13時20分，救護車離開。在離開時，一名醫護人員再次聯繫他，讓他聯繫酒店上報，將其女兒轉到定點醫院救治。在得知酒店已經上報後，李寶亮就開始等待。

等了數小時後，在20時30分左右，一輛救護車來到酒店帶走了他和女兒。在路上，救護車又接了1名病人後，開始將3人送往定點醫院。等到救護車停車後，李寶亮發現，救護車並不是把他們送到了酒店附近的定點醫院，而是送到了距離鄭州近100公里之外的登封市陽城醫院（原鄭州市第十六人民醫院）。此時，時間已經接近晚上11點。

在陽城醫院，醫護人員為李寶亮的女兒量了量體溫，顯示37.2攝氏度，隨後將兩人安排到了一間病房，表示第二天對孩子進行抽血作進一步檢查。15日零點，女兒出現了體溫驟降的情況，「我一摸孩子手特別冰涼。」李寶亮趕緊喊來醫護人員搶救，但在凌晨3點多，孩子還是遺憾地離開了他。

李寶亮認為，救護車來到後，醫護就沒有看到孩子情況就以「病情不嚴重」為由拒絕拉走送醫的做法讓他十分不理解和憤怒，另一輛救護車在晚上8點半才趕到，又送到距離100多公里（路上接其他病人繞路）的陽城醫院救治的做法同樣讓他無法接受，「這都是導致孩子延誤治療，錯過最佳救治時間的原因，這中間耽誤的時間太長了。」

目前，李寶亮女兒的遺體還在陽城醫院的太平間內，他和妻子也在陽城醫院沒有離開。李寶亮稱，網上有關他女兒事情的文章出現後，只有他老家派出所的一名警員聯繫了他，問了問情況說會協調鄭州市進行處理，然後就是讓他刪掉網上的內容，鄭州市相關部門還沒有任何人聯繫過他。

16日下午，鄭州市衛健委表示，相關事情正在調查當中。