21歲準新娘高燒「診所連打3針」…抽搐口吐白沫亡！家屬淚討真相

▲未婚夫淚討真相。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東東莞一名21歲準新娘近日因高燒到診所就醫，被護士打了3針後，出現抽搐並口吐白沫，經搶救無效死亡。12月25日，診所負責人表示，診療過程規範，和家屬協商無果，建議對方走法律途徑解決。

據《極目新聞》報導，12月25日，當事女子的蕭姓未婚夫表示，12月18日，他的未婚妻因為高燒到東莞一家診所就醫，要求醫生給她打點滴。診所醫護人員說要下班了，給她打屁股針。

打針1小時後，她還沒有退燒，醫生又讓她吃了2包尼美舒利顆粒（編按：抗炎鎮痛藥物）。大約幾分鐘後，她開始出現抽筋的情況，醫護人員又給她打了2針，隨後她就不行了，後搶救無效死亡。

蕭男表示，事發前，診所護士未詢問他未婚妻的藥物過敏史，也未給她做皮試，他認為診所存在違規操作。

蕭男痛訴，未婚妻今年21歲，他們都是湖南人，「我們是今年剛訂的婚，準備這個春節回家結婚的。」

診所負責人徐先生表示，他們診所具有相關行醫資質，對於蕭先生未婚妻的診療過程是規範的，事發後他們和死者一方一直在協商溝通，但接受不了對方100多萬元（人民幣，約新台幣440萬元）的賠償要求，希望對方走法律途徑，通過屍檢來確定其死因和診所應該承擔的責任。目前，當地警方和衛健部門都介入處理此事。

徐先生認為，「我們覺得她的病應該是新冠感染導致的。給女子所打的針和吃的藥是不需要做皮試的。」

針對徐先生的說法，蕭男否認他們提出100多萬元的索賠要求。

東莞市河田派出所警員透露，診所向警方提供了相關證件，事件正在調查。

湖北首義律師事務所吳正平律師認為，患者在診所打針後死亡，需要經法醫部門確認死亡原因，排除患者自身身體或不可抗力等原因導致，再來判斷診所及坐班醫生應承擔的責任，包括責任性質、大小等。一方面，根據中國《刑法》的規定，醫生行醫要具有執業資格，無證執業可能會被追究非法行醫罪的刑事責任。而另一方面，根據《醫療事故處理條例》的規定，診所作為私人醫療機構，應當就醫療服務提供過錯責任，向患者承擔賠償責任。雙方如果就賠償金額協商不成，可以起訴到法院解決糾紛。如果受訴法院認為有專門問題必須先解決的，可以委託第三方機構鑑定，最終根據鑑定意見以及雙方舉證的情況，對診所和患者雙方各自因承擔的金額和比例進行判決。