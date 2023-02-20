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台數科董座廖紫岑接任中菁會會長　加強企業ESG迎向璀璨時代

▲中菁會舉辦會長交接典禮，在副總統賴清德見證下，第28屆中菁會長顏德新交接予第29屆中菁會長廖紫岑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中菁會舉辦會長交接典禮，在副總統賴清德見證下，第28屆中菁會長顏德新交接予第29屆中菁會長廖紫岑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

中部上市櫃公司菁英聯誼會(中菁會)19日舉辦第28、29屆會長交接典禮，由台灣數位光訊科技集團(台數科)董事長廖紫岑接下第29屆中菁會會長職務，延續歷任會長的帶領與支持，要邁向中菁會最青春活力的璀璨時代。副總統賴清德、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善均出席交接盛會。

副總統賴清德致詞時表示，中菁會是企業跟政府之間的最好橋梁，也是一個學習、彼此前進的重要平台，中菁會近七十個會員營業總額有數兆元之多，期許新接任的會長廖紫岑在面臨2020淨零的目標下，能在ESG及數位轉型的挑戰中，以她的企圖心及能力，帶領各會員及友會創造奇蹟。政府會與各位協力合作，盼望在新的產業練重組的過程中，持續發揮台灣關鍵的力量，不只立足台灣、行銷全世界，佈局全球，讓大家看到台灣的實力，相信一定能以經濟實力成為日不落國。

台中市長盧秀燕表示，她特別向卸任的德新會長致敬，因為適逢新冠疫情，可以說是歷屆以來最辛苦，不過顏會長仍領導大家度過難關，做的有聲有色。而即將接任的會長廖紫岑，是女性之光，她除了專注自己的事業，在公益服務上也不落人後，相信以她的熱情、能力、經驗，將中菁會發揚光大，市府也會追隨大家、支持大家。

「讓在地的珍珠，成為璀璨的鑽石」是廖紫岑擔任中菁會會長後的首要任務。會長廖紫岑表示，明年即邁入30週年，「30而立」正值經驗與學習最旺盛的時刻，因此她將「GOGO中菁向前行！」列為今年的主訴求。中菁會除了增加自己企業上的財報數字之外，更會透過「鑽石的折射」對台灣社會提供更多面向的回饋與觀照。

廖紫岑更指出，未來一年將以「台數科集團」與「鑫傳國際多媒體科技集團」自身媒體資源與行銷經驗，多角度的打造中菁會的鑽石地位，即將在今年第二季推出的《台灣頭家》中菁會系列節目，透過十位中菁會企業的奮鬥故事，凸顯在地企業在全球發光發熱的拼搏精神，與中菁會成員一起打造亮眼的社團品牌。

中部上市櫃公司菁英聯誼會成立於1996年，簡稱中菁會，包括廷鑫集團、豐興鋼鐡、巨大機械、全興集團、建大工業、為升電裝、帝寶工業、興農集團、永信國際、櫻花企業、鄉林集團、台灣數位光訊、總太地產、台灣百和、健和興、德昌營造、全國電子、廣隆光電及達新工業等，是產業交流的重要平台，具有高度團隊凝聚力，為台灣經濟成長做出最大貢獻。

現任會長廖紫岑提到，感謝張清泉創辦人一路的帶領，也謝謝顏德新會長過去一年期間的辛苦與努力，她會接續歷任會 長的經營與榮耀，帶著前輩們的信任與支持，與大家一起攜手努力，將中菁會的 關鍵影響力帶到台灣各角落，把企業ESG發揮到極大化。光耀中菁，持續向前。

▲中菁會舉辦會長交接典禮，在副總統賴清德見證下，第28屆中菁會長顏德新交接予第29屆中菁會長廖紫岑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中菁會舉辦會長交接典禮，在副總統賴清德見證下，第28屆中菁會長顏德新交接予第29屆中菁會長廖紫岑。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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