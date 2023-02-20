蘇貞昌稱賴清德當總統「台灣不會變香港」　她轟：芒果乾要吃多久

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前行政院長蘇貞昌19日出席活動時表態支持副總統賴清德選2024總統，並喊話總統要選對人，「台灣才不會變下一個香港」。對此，國民黨立委鄭麗文20日就在臉書大批「芒果乾（亡國感）還要吃多久啦」，痛批民眾生活都快要過不下去，是要拿什麼抗中保台，拿掃把嗎？

蘇貞昌出席民進黨立委吳秉叡後援會「秉友會」活動時表示，台灣面臨中國的威脅，每天要承受軍機越境、軍艦繞台的壓力，這種處境，全世界都非常關心。因此，明年的大選，總統一定要選對人，讓能夠守護台灣的賴清德來當總統，才能讓台灣擋住中國的侵略，捍衛台灣的民主，台灣才不會變成下一個香港。他更強調，雖然黨的總統候選人仍要經過初選的過程，但是現在幾乎全黨的意見都非常一致。

對此，鄭麗文痛批「芒果乾還要吃多久啦！」她指出，之前市長、議員選舉，蘇貞昌輔選時才拿基輔來比喻市長候選人，不斷高唱要學習烏克蘭基輔市長一樣，英勇抗俄才能夠守住台灣，如今換成總統大選，又說要賴清德來當總統，台灣才不會變成下一個香港，「難道這麼早就要開始讓民眾有芒果乾吃了嗎？」

鄭麗文批評，每當要選舉，「政府除了會生產芒果乾以外，還有什麼實際作為？」她舉例，當時中共圍台軍演，飛彈都已經從頭上飛過去了，政府還要硬拗說「因為中共飛彈進入大氣層不算領空」，若不是日本政府公布，台灣人會不會到現在都不知道曾經有飛彈明目張膽的從自己頭上飛過，她質疑，「這種鴕鳥心態的政府，只靠一張嘴到底要怎麼護台灣？」，更別提台灣人民及國軍在民進黨執政下都吃了多少外銷不出去的海鮮跟水果了？

鄭麗文指出，現在槍枝猖獗，詐騙集團等治安問題春風吹又生，遲遲無法擺脫黑道治國；且蛋價一漲再漲，缺蛋問題也都沒有找到辦法解決；還有房價更是高得嚇死人，政府的房貸補貼卻是從人民的納稅錢編列出來的，條件還被大家大酸根本沒有補貼到。她大批，種種問題政府不優先解決，民眾生活都快要過不下去，「是要拿什麼抗中保台？拿掃把嗎？」