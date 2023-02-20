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社會 社會焦點 保障人權

老農種田摔倒滿臉血！救護車來了突拒送醫　暖警一動作曝原因

記者許權毅／台中報導

台中大肚一名81歲溫姓老農18日到農田裡種稻，不慎跌倒臉部著地，整個臉流著鮮血，員警獲報後趕抵，原本也在等待救護車的老農卻突然改口，表示不需要送醫，員警追問後，才知道是老農發現自己雙腳都是泥濘，深怕弄髒救護車，想要由家人送醫，員警賴威廷見狀便說：「我幫你把腳洗一洗就好！」向住戶借水桶幫老農沖腳，順利讓老農趕緊前往醫院，避免延誤就醫。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名老農種田時摔倒，滿臉血卻拒絕送醫，員警一問之下才知道，老農是怕自己雙腳髒了救護車。（圖／記者許權毅翻攝）

住在大肚的81歲溫姓老農雖然戴助聽器、騎乘電動車，但是身體仍算硬朗能下田做事。18日16時許，老農獨自到文昌路二段131巷田裡工作，期間不慎跌倒，整個人趴臥在田中，附近民眾趕緊報案，由大肚分駐所員警賴威廷、謝馨緯跟民眾一同將老農扶起，發現老農因為臉部著地，額頭流著鮮血，地上也有一灘血漬，員警趕緊拿出巡邏車上備用的醫療紗布給老翁，緊急壓住止血，並且一同等待救護車到來送醫。

正當大夥一同在等待救護車時，老農突然改口說「不要救護車」，但員警見老農傷勢仍需前往醫院較為保險，追問才知道，老農低頭一看，發現自己雙腳沾滿泥土，怕會弄髒救護車，才想拒絕送醫。賴威廷一聽便用台語說：「我幫你洗一洗腳就好了！」馬上向附近住戶借水桶，一桶一桶接水，幫老農沖洗腳部，也讓老農安心。

賴威廷表示，老農家距離農田有些距離，當下致電給老農家又一直無法接聽，趕緊通知派出所其他同仁前往老農家中，才讓家屬順利趕往現場。家屬事後也向員警表示，很感謝警察幫忙，好險大肚警察都人很好又友善。

烏日分局大肚分駐所所長劉峪銓表示，對於員警能秉持同理心，積極協助路倒老者，積極為民服務之精神表示肯定，並呼籲家中有年邁長者，應多加留意其生活起居及出入動向。

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