　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男喝茫謊報「被綁架」！大批警力疲奔命氣炸…他酒醒才知完了

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子日前在淡水河畔釣魚喝酒，醉後竟撥打110報案他被綁架「啊！車站被人綁架，快來！衛星定位」，警方獲報前往查看，男子還不斷更換地點，害警方疲於奔命，最後男子自己走到派出所報案，警方發現他喝的酩酊大醉，語無倫次，他醒後發現鑄下大錯，訊後依社維法函送裁罰。

▲▼黃男喝醉走到派出所報案自己被綁架，酒醒發現自己犯錯，警依社維法函送裁罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黃男喝醉走到派出所報案自己被綁架 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，69歲黃姓男子平時在淡水河抓魚維生，12日晚間8時許，他邊釣魚邊喝酒，酒後竟拿手機撥打110報案他被綁架，「啊！被人綁架！快來！衛星定位！...車站被人綁架」。受理人員在回撥已無回應，後來黃男再撥電話更換地點，警方也派人前往查看，均未有所獲。

▲▼黃男喝醉走到派出所報案自己被綁架，酒醒發現自己犯錯，警依社維法函送裁罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經20多分鐘後，黃男搖搖晃晃自己走到蘆洲分局龍源派出所，指稱被綁架，受理員警見他喝的酩酊大醉，說話語無倫次，根本無法清楚說明，經檢視他身上並無被綁架受傷痕跡，於是讓他在派出所睡覺，待黃男酒醒後，驚覺自己喝到斷片，他表示因天冷喝酒，喝太多不勝酒力才會誤以為自己被綁架。黃男亂報案的行為將依社維法第85條第3款，故意向該公務員謊報災害者，函送士林簡易庭裁罰，最高可處新台幣1萬2千元以下罰鍰。

▼警依社維法將黃男函送裁罰 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼黃男喝醉走到派出所報案自己被綁架，酒醒發現自己犯錯，警依社維法函送裁罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃男喝醉走到派出所報案自己被綁架，酒醒發現自己犯錯，警依社維法函送裁罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
士林行人地獄！長髮女走斑馬線　遭左轉轎車撞倒重摔
江西3警臨檢被殺死！　駕駛拒酒測「拔刀瘋狂刺人」
露面談國民黨「大局條款」　徐巧芯哽咽：有傳訊息給朱立倫
快訊／國3北上39.8K翻車！　四輪朝天
2任指揮官遭批「錯失壓低新冠死亡機會」　羅一鈞：致死率在國際
宋仲基婚後首PO文！　「愛妻甜蜜視角」曝光
麥當勞也缺蛋？7商品暫停供應　業者回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行人地獄北市版！長髮女走斑馬線　遭左轉轎車撞倒重摔

快訊／國3北上39.8K自撞車禍　駕駛左手變形受困…緊急救出送醫

網路誘13歲少女自拍「不露臉內衣照」　工人收1張照片判3年2月

快訊／騎40km去拱天宮拜拜！虔誠婦回家誤闖台61線爆胎自摔

新北男喝茫謊報「被綁架」！大批警力疲奔命氣炸…他酒醒才知完了

美眉洗澡瞥見GoPro嚇壞！潛水教練遭控偷拍不起訴　關鍵原因曝

慶生喝掛「3個月後肚子變大」　正妹引產驗DNA…撿屍男下場曝

小心「解除分期」詐騙　碩士女師連匯20次痛失41萬

新北男磯釣突身體無力「中風」　警消、海巡合力抬上岸急送醫

宜蘭8旬翁「腳麻誤踩油門」　衝對向猛撞灑水車！

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

日語會這幾句就無敵！ 「語氣、表情」是精髓

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

武陵農場3km櫻花海！　空拍壯觀畫面超粉一片

圭賢比手勢喊2PM挑釁朴載範XD　「地獄笑話」連三殺...李起光笑翻

不只點小芸？暗語「勾三秀六」　徐巧芯：陳宗彥還點愛佳、愛玲

行人地獄北市版！長髮女走斑馬線　遭左轉轎車撞倒重摔

快訊／國3北上39.8K自撞車禍　駕駛左手變形受困…緊急救出送醫

網路誘13歲少女自拍「不露臉內衣照」　工人收1張照片判3年2月

快訊／騎40km去拱天宮拜拜！虔誠婦回家誤闖台61線爆胎自摔

新北男喝茫謊報「被綁架」！大批警力疲奔命氣炸…他酒醒才知完了

美眉洗澡瞥見GoPro嚇壞！潛水教練遭控偷拍不起訴　關鍵原因曝

慶生喝掛「3個月後肚子變大」　正妹引產驗DNA…撿屍男下場曝

小心「解除分期」詐騙　碩士女師連匯20次痛失41萬

新北男磯釣突身體無力「中風」　警消、海巡合力抬上岸急送醫

宜蘭8旬翁「腳麻誤踩油門」　衝對向猛撞灑水車！

「室內戴口罩」明鬆綁！羅一鈞：疫情可能會有些波動

賣韭菜煎餅撐全家　阿婆「堅持1數字」中頭獎！1061萬打算這樣花

行人地獄北市版！長髮女走斑馬線　遭左轉轎車撞倒重摔

他「狂娶3妻」每天在家輪流嗨！不工作全靠老婆養　自封是國王

蔣淯安變「蔣鐵人」！　明星賽前一天還有比賽好累

228連假阿里山櫻花盛開　國家森林遊樂區疏運措施出爐

林襄「側拍照認不出」PTT熱議！　鄉民驚：攝影師是不是很扯

台南安平40年來登刀梯道長　王浤儒「身騎白馬」百廟謝神恩

季增16%　左營預售均價每坪39萬「回不去了」

《放羊的星星》劉荷娜來台！　被問「會和林志穎見面嗎」中文回應

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

獨／散佈陸軍團情侶「啪啪私密片」多人到案

運鈔車22歲保全盜200萬　被目擊脫制服逃亡

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

懂事少年長期遭狠父家暴　父過世無力安葬

少校外遇莒光甜心被正宮抓　遭5大過開鍘

正妹慶生喝掛肚子變大　引產驗DNA揪惡狼

竹聯和堂宜溪開50桌宴客　選這地點原因曝

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救後仍不治

高雄駕駛闖紅燈撞機車　女騎士輕傷愛犬死亡

即／遭母親打巴掌！高雄女亮刀揮舞

防死亡車禍！警長衝急診「拜託」全力救人　醫傻眼：家屬？

人妻直播主控遭粉絲性侵　法官揭超綠真相

2香燈腳遭「累了請上車」小貨車撞傷

更多熱門

相關新聞

何時表態戰2024？　侯友宜「新北事情很多」：願景目標最重要

何時表態戰2024？　侯友宜「新北事情很多」：願景目標最重要

鴻海創辦人郭台銘表態希望回到國民黨參加2024初選，而黨內呼聲最高的新北市長侯友宜，至今依然按兵不動，外界關心侯何時會表態參選？侯友宜今（16）日出席行政院會後受訪時表示，謝謝大家關心，但新北事情真的還很多，一定把新北市的願景目標擺在他現在最重要的一個角色中。

不能為郭台銘大開方便之門？　侯友宜：每階段想法不一樣都尊重

不能為郭台銘大開方便之門？　侯友宜：每階段想法不一樣都尊重

「你選我不選」佈局被打亂？　侯友宜：從頭到尾就是要好好做事

「你選我不選」佈局被打亂？　侯友宜：從頭到尾就是要好好做事

汐止最悲情別墅社區！　40年前驚人房價「一棟可換北市2店面」

汐止最悲情別墅社區！　40年前驚人房價「一棟可換北市2店面」

ET民調／2024藍營強棒！侯友宜施政滿意度73%　49.3%市民挺選總統

ET民調／2024藍營強棒！侯友宜施政滿意度73%　49.3%市民挺選總統

關鍵字：

新北市蘆洲分局喝醉謊報綁架

讀者迴響

熱門新聞

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

快訊／陳零九宣布分手10年女友！

獨／散佈陸軍團情侶「啪啪私密片」多人到案

趕路中！玄天上帝邀進宮　白沙屯媽祖做出決定

時隔800多天！明起「室內口罩解禁」6大QA一次看

受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管直播喝農藥身亡

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

小S首參加同志婚禮「台下哭腫眼」！

「勇腳伯」進香落單　貨車司機1舉動超感人

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

PLG啦啦隊「抖臀拍屁」干擾罰球　球迷開罵

人氣樂團吉他手涉性侵團員女友！…被控「趁她斷片硬上」

台灣空少娶回富千金「1個月閃離」！

運鈔車22歲保全盜200萬　被目擊脫制服逃亡

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

更多

最夯影音

更多
搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌
林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面