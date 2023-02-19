新北男喝茫謊報「被綁架」！大批警力疲奔命氣炸…他酒醒才知完了

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子日前在淡水河畔釣魚喝酒，醉後竟撥打110報案他被綁架「啊！車站被人綁架，快來！衛星定位」，警方獲報前往查看，男子還不斷更換地點，害警方疲於奔命，最後男子自己走到派出所報案，警方發現他喝的酩酊大醉，語無倫次，他醒後發現鑄下大錯，訊後依社維法函送裁罰。

▲黃男喝醉走到派出所報案自己被綁架 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，69歲黃姓男子平時在淡水河抓魚維生，12日晚間8時許，他邊釣魚邊喝酒，酒後竟拿手機撥打110報案他被綁架，「啊！被人綁架！快來！衛星定位！...車站被人綁架」。受理人員在回撥已無回應，後來黃男再撥電話更換地點，警方也派人前往查看，均未有所獲。

經20多分鐘後，黃男搖搖晃晃自己走到蘆洲分局龍源派出所，指稱被綁架，受理員警見他喝的酩酊大醉，說話語無倫次，根本無法清楚說明，經檢視他身上並無被綁架受傷痕跡，於是讓他在派出所睡覺，待黃男酒醒後，驚覺自己喝到斷片，他表示因天冷喝酒，喝太多不勝酒力才會誤以為自己被綁架。黃男亂報案的行為將依社維法第85條第3款，故意向該公務員謊報災害者，函送士林簡易庭裁罰，最高可處新台幣1萬2千元以下罰鍰。

▼警依社維法將黃男函送裁罰 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）