麻將最大黨首屆公益盃麻將賽開打　百歲人瑞等284人力拼百萬獎金



▲麻將最大黨舉辦第一屆全國慈善公益盃麻將大賽，東森集團贊助力挺，總裁王令麟(左3)更親自出席19日的總決賽，與麻將最大黨主席郭璽(左4)及受贈單位代表一起宣布開賽。（圖／記者徐文彬，下同）

記者楊智雯／台北報導

以照顧老人身心健康為初衷的麻將最大黨，舉辦第一屆全國慈善公益盃麻將大賽，這場台灣最大型的麻將比賽吸引全台1萬多人參賽，歷經2千多場次篩選出284人晉級，今（19）日在台大體育館參與總決賽，總獎金高達100萬元，總決賽還有一桌年紀總和超過300歲的長輩一同競賽，爭取高額獎金，東森集團總裁王令麟現身力挺，並分享「已在天堂的王奶奶，從60歲到95歲，唯一讓她頭腦清楚、手腳靈活的活動就是每週玩麻將，讓她常保愉快」，鼓勵老人家玩遊戲「防老」！

▲最年長的選手是100歲人瑞鄧奮力（戴毛帽者），儘管行動不便坐著輪椅，但手上動作可是非常靈活。

▲第一屆全國慈善公益盃麻將大賽總決賽，來自全台各地共有284人、71桌同時開打。

麻將大賽選手年齡層從16~100歲分佈相當廣，進入總決賽的選手中更有不少年長選手，最年長的是100歲人瑞鄧奮力，儘管行動不便但開始競賽時動作可是非常靈活，98歲陳蔡秀枝更是近幾年才開始接觸麻將，她笑說打麻將不但可以活絡腦力，更讓她常保開心，92歲王維政則是18歲就開始接觸麻將，一直維持每週一定要打麻將的習慣，讓他至今身心都很健康。一桌選手加起來超過300歲，非常難得。

麻將最大黨黨主席郭璽表示「打麻將能減緩銀髮老年族群腦力退化速度，又能促進彼此間的交流聯誼，希望打造一個讓長輩打麻將打得安心，不用恐懼、憂鬱的環境」，未來目標在全台各鄉鎮都有正當場合，讓長輩、退休人員能正當從事休閒活動，麻將最大黨也為慈善團體做公益，這次分別捐給社團法人中華安得烈慈善協會、財團法人臺中市私立衡山社會福利基金會、財團法人高雄市清華荷社會福利慈善事業基金會各25萬，總計捐出75萬，鼓勵大家一起幫助社會弱勢族群。

▲親自出席力挺的總裁王令麟分享，已在天堂的王奶奶就是每週玩麻將，讓她頭腦清楚、手腳靈活。

▲總裁王令麟帶領451位東森集團員工入黨力挺麻將最大黨。

長期關注長輩、照顧弱勢的東森集團響應贊助，現場加碼每位參賽者都能獲得東森幣1000枚，總裁王令麟更帶領451位員工入黨力挺麻將最大黨，總裁王令麟提到「根據陽明大學調查，社會上50歲以上有17%得到憂鬱症，年長的人最擔心孤獨、生病，如果年長的人少了娛樂交流，腦力就會退化，發現鼓勵他們跳舞、打麻將能活化腦力」，並認同麻將最大黨力舉辦活動將麻將過去的污名化導正，支持麻將娛樂正當化。

▲東森集團現場加碼每位參賽者都能獲得東森幣1000枚。

台灣已進入高齡社會，2025年更進入超高齡社會，社會中愈來愈多的銀髮族，但是年輕人生活壓力大，都在為家庭打拼，沒有太多的時間可以一直陪在父母身邊，總裁王令麟說「東森有上千萬名會員在台灣，一半都是高齡化，我們已在線上推動麻將遊戲，麻將兼具社交與娛樂，非常受歡迎，希望這樣幫助到在家裡孤獨的長輩們」。東森購物「麻將新森活」線上遊戲今年1/1已經上線，是使用東森幣來玩，不涉及賭博，還特別鼓勵65歲以上的消費者，贈送每人1年份共1.2萬枚東森幣，讓高齡消費者每月都來玩麻將遊戲，希望能夠陪伴老年人消遣時間。