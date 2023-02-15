援助土耳其強震！君綺醫美率先捐款200萬、員工響應捐款捐物資

圖、文／君綺醫美提供

土耳其、敘利亞遭逢百年強震，多數人無家可歸，預估不幸罹難及失蹤人數將超過5萬。突如其來的天災讓國際間連忙團結起來，無不希望貢獻一己之力。同樣經歷過921強震的台灣，也在第一時間伸出援手，不僅救援隊進駐，民間物資、金援善款募集活動也持續進行中。君綺醫美也在第一時間捐出200萬現金，全台員工也紛紛響應土耳其震災捐款、捐物資，都希望能為土耳其受苦的難民們盡一份心力。

除送愛心到土耳其，君綺集團對國內送暖也不遺餘力，年前響應「寒冬助老活動」，在「弘道老人福利基金會」的帶領下，擔任半日志工，陪同獨居年老長輩前往採買年貨，也協助行動不便的長者添購物資親送到府，贊助弱勢長輩們一年所需物資的費用，讓長輩在寒冬中有君綺暖心的陪伴。年後君綺員工們也接續訪視「關愛之家」，為弱勢嬰孩們提供尿布、奶粉生活必需品。參與公益活動的成員們回憶起來也紛紛表示，很開心能跟著公司一起參與各項公益活動，期望在能力所及的範圍內發揮影響力，透過各界攜手共創一個更美好的社會。

君綺醫美總經理郭珮甄表示：企業本就有社會責任，在能力範圍內，盡可能地傳播愛與溫暖到社會每一個角落。君綺集團每年固定規劃投入公益執行，落實回饋社會的企業責任。從關懷偏鄉兒童、弱勢老人、單親失婚婦女，到自然環境保護，每年不遺餘力參與各項國內外公益活動，呼應了君綺醫美讓人安心變美的核心價值，也持續默默地美麗了這個社會。

君綺醫美集團員工也習慣不時自掏腰包進行小額捐款，定期定額幫助需要協助的團體、基金會。員工們都主動投身公益，每個人的小小心意聚集起來就會成為大意義，良善風氣與企業文化也讓君綺集團氛圍更加團結溫馨。