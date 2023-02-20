媽祖慈悲看到了！跛腳阿伯「走一步痛一次」　鑾轎為他急轉90度

▲山邊媽特地停下為阿伯祈福。（圖／網友Yen Feng Li提供，下同）

記者翁子皓／苗栗報導

苗栗白沙屯媽祖預計20日下午4點返抵拱天宮，而在進香的過程中，有一名69歲的黃姓阿伯右小腿萎縮，無法跟上速度，仍堅持跟隨媽祖走完全程，故事感動了許多人。就在距離拱天宮約剩1.2公里處，有網友捕捉到阿伯的身影，也許是被阿伯的毅力給感動，山邊媽慈悲特地停轎為阿伯祈福，照片被PO上網，感動了眾人。

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阿伯家住彰化，跟在隊伍後方的他，走路一跛一跛，但絲毫不減對媽祖信仰的虔誠。阿伯說，8年前出了車禍後雙腳受傷、腿骨變形，再加上年紀大了，骨頭也出現退化，因此雙腿不良於行，每走一步就會痛一次，儘管如此，這次白沙屯媽祖遶境進香，仍是堅持在第一天就跟著媽祖鑾轎一起走。

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖南下雲林縣北港朝天宮進香回鑾，昨（19）晚駐駕通霄慈后宮，今天早上7點從慈后宮起駕返回拱天宮，8點半抵達秋茂園對面空地進行「搶頭香」及「換轎」儀式，拱天宮媽祖從4人扛的輕便神轎換乘華麗的8抬大轎，進香期間「共乘」的山邊媽祖也在此地換乘自己的神轎回山邊。

有網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」PO出照片，並以文字表示「阿伯的誠心，媽祖婆看到了，特地停轎為他賜福！」。只見照片中，山邊媽被阿伯的虔誠給打動，特地停下鑾轎，為阿伯祈福，而阿伯也低下頭，接受媽祖的祝福，場面令人動容。

拍下照片的網友Yen Feng Li接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時表示，當時他人在炮陣旁，準備捕捉媽祖鑾轎經過時的照片，剛好看到阿伯在路旁，虔誠地對遠方的媽祖祈求，後來山邊媽鑾轎行進到阿伯前方時，突然轉90度到阿伯身旁，阿伯起初以為是自己擋到媽祖的路，一度要讓開；經轎班人員指示才知道媽祖婆要停下來為他賜福，媽祖鑾轎離開後，路旁香燈腳也幫阿伯加油打氣，而阿伯也開心比大拇指回應。

▲阿伯腿骨變形，但仍跟著白沙屯媽祖一起遶境。（圖／記者黃彥傑攝）

許多網友看完照片後，也都很感動，紛紛留言表示「阿伯的誠心感動了慈悲的媽祖，受到了媽祖的疼惜，祝願阿伯身體健康，平安順利」、「好感動的一刻」、「好感動，媽祖娘娘慈悲，祝阿伯平安健康」、「好令人感動的畫面，這就是我們陪白沙屯媽祖及山邊媽祖進香的理由」。