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完成白沙屯進香！柯文哲「與世界斷線9天」　稱：沒選舉時就沒仇恨

▲▼民眾黨主席柯文哲完成9天8夜白沙屯媽祖進香行。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲完成9天8夜白沙屯媽祖進香行。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲12日展開為期9天8夜的白沙屯媽祖遶境進香行程，20日為最後一天，坦言目前心情是「跟世界斷線9天，不曉得發生什麼事情」，也認為沿路走下來看見台灣人民的善良，「台灣只要沒有選舉時，都沒有仇恨」。

柯文哲20日完成9天8夜白沙屯媽祖進香行，自錄影片談及徒步之旅心情，柯文哲表示，「心情就是我要回去工作了！」自己已經脫離這個世界9天、與世界斷線9天，不曉得外面發生什麼事情。

關於這9天8夜沿路心情，柯文哲指出，晚上看政論節目時會覺得「台灣怎麼這麼多仇恨、罵來罵去」，可是自己沿路走下來，可以感受到台灣人民有多善良，周邊的人會一直拿東西給他吃，「送包子、礦泉水跟痠痛貼布，也不會問你是國民黨或民進黨。」整個台灣社會很和諧、友善，台灣最美麗的風景就是人。

柯文哲提及，自己這9天走下來都不用買東西吃，「我不敢講變胖，但絕對沒變瘦。」自己沿路吃很多沙其馬、大腸麵線，還可以到處去看喜不喜歡吃，「應有盡有，還有便當！」台灣人民的善良與彼此之間和善，包括去拜廟時也被熱情招待，「所以台灣只要沒有選舉時，都沒有仇恨。」

至於自己是否已充飽電、準備回台北面對複雜世界？柯文哲說，簡單的心靈面對複雜世界，心存善念盡力而為，本來人與人之間都沒什麼惡意，仇恨動員都是製造出來的，「我知道仇恨是最便宜、最有效的政治動員工具，這也沒辦法，社會上一定有壞人，但怎麼讓壞人影響力降到最低。」

針對25日將挑戰「一日北高」腳踏車行程？柯文哲回應，自己不用再做訓練了，有了9天走路訓練已足夠，「走路是最強的訓練」。

另外，被問到日前碰到一名中國大陸籍配偶，希望柯文哲去探視丈夫？柯文哲透露，自己後來有跟該名家屬聯繫、聽一下病情與來龍去脈，「我幫家屬祈福加油！」

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