勇腳伯笑了！跛腳走夜路追粉紅超跑…香客跟拍送禮讓他超感動

▲勇腳伯因為小腿萎縮，跟不上粉紅超跑的大部隊，只能選擇夜間趕路來彌補差距。（圖／記者陳詩璧攝）



記者陳詩璧、柯振中／苗栗報導

苗栗白沙屯拱天宮進香活動目前正在回程，預計20日下午4點返抵拱天宮。值得一提的是，在進香的過程中，有一名阿伯小腿萎縮，無法跟上速度，於是自己夜行，故事感動了許多人，而阿伯19日仍在持續努力，下午4點30分已抵達苗栗慈后宮，準備在這裡休整，預計20日進入白沙屯，許多香客認出阿伯的背影，也上前加油、送禮，希望阿伯能堅持下去。

這名阿伯因為小腿萎縮，走路沒辦法像正常人一樣，只能蹣跚前進，以緩慢的速度跟隨，因為速度與一般人有差異，落後了隊伍相當一大段距離，於是只能在夜間趕路，努力跟上媽祖的腳步。

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▲▼一名阿伯因小腿萎縮，無法跟上白沙屯媽祖白天進香隊伍的速度，選擇獨自一人走夜路。（圖／記者陳詩璧攝）



一名貨車司機發現阿伯在雲林145縣道夜行，於是在後方幫忙打燈，並緩慢行駛、一路跟隨，貼心在後方保護，暖舉讓網友相當感動。

粉紅超跑預計20日下午4點返抵拱天宮，而勇腳阿伯也在努力前進，19日下午4點30分左右，也走到了通霄慈后宮，預計今晚在附近停留，20日再進入白沙屯。

▲▼勇腳伯目前人在苗栗慈后宮，不少香客送禮、加油。（圖／記者陳詩璧攝）



由於勇腳阿伯的舉動引起香客關注，不少人發現了勇腳阿伯的身影，也上前打氣、送禮，與對方合影。而勇腳阿伯被認出以後，也感到十分開心，並在鏡頭前侃侃而談，同時也露出了燦爛的笑容，似乎是感受到了信眾們給的溫暖。