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員工脖子長「20公分脂肪瘤」沒錢醫　開刀費近萬元…老闆霸氣全包了

▲▼ （圖／翻攝自Facebook／上泓園川燙麵-博館總店）

▲麵店老闆幫忙支付開刀費。 （圖／翻攝自Facebook／上泓園川燙麵-博館總店）

記者朱祖儀／綜合報導

太暖心！台中一間麵店老闆透露，最近有一名婦人來面試，但看起來狀況不是很好，事後才知道對方頸部長了脂肪瘤，但沒有錢可以去開刀，所以只能一天拖過一天。老闆見狀隨即叫她去醫院掛號，也霸氣承諾可以幫忙負擔萬元以內的醫藥費。不少網友看到老闆的暖舉後都相當感動，表示「好人有好報」。

麵店老闆在臉書發文表示，近日面試到一名55歲的婦人，但對方外表看起來卻將近70歲，感覺是位苦命人。19日對方到店裡報到上班的時候，他才發現對方頸部有一個20公分大的脂肪瘤，隨即詢問為何不去開刀切除，對方解釋，「我健保欠費7-8萬，打零工只能應付基本生活所需，已經無法負擔開刀醫藥費」。

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老闆聽到後苦思了1個小時，隨即要求對方到台中醫院掛外科，「讓我知道費用，若我能力所及會幫你負擔，畢竟你剛來不到一個小時，我連勞健保都還沒給你加保」，婦人聽到後當場快哭出來並頻頻道謝。

從對話紀錄也看到，婦人回傳掛號單給老闆，並透露要住院7天至14天，醫藥費約在萬元以內，老闆看到後隨即霸氣表示，「好，去開刀，萬元以內我處理」。

▲▼ （圖／翻攝自Facebook／上泓園川燙麵-博館總店）

▲老闆承諾會幫忙付開刀費。（圖／翻攝自Facebook／上泓園川燙麵-博館總店）

不少人看到後非常感動，表示「這麼佛心的老闆一定要支持一下的」、「老闆人超佛心的，祝您生意興隆，好人一生平安」、「有機會一定去吃吃看那麼暖心的店家」、「老闆的愛心是社會的溫暖」、「謝謝您！希望將來對方能將心比心」、「老闆真的太暖心了吧」、「好心有好報」、「用新台幣支持」。

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關鍵字：

麵店老闆脂肪瘤手術費開刀

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