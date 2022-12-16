撿紙箱、拿免費麵包7年…國一弟突拿200元「喊1句」　店長眼眶濕了

▲弟弟拿錢和店長買麵包。（圖／安德尼斯烘焙坊 Boulangerie Anthonys授權）

記者朱祖儀／綜合報導

好暖心！桃園中壢一間麵包店店長分享，這7年來都有一位身材瘦小的弟弟到店內搬紙箱，她每次都會特別將所有的回收留給對方，還會順便給一些免費麵包。但近來弟弟突然拿著200元進到店內，說「妳不要請我吃，妳也很辛苦」，讓她忍不住眼眶泛淚。文章一出隨即吸引上萬人點讚。

「我永遠不會忘記第一次看到這位弟弟的模樣…」，粉絲專頁「安德尼斯烘焙坊」在臉書發文表示，店長第一次遇到那個弟弟是在7年前的冬天，對方穿著不符合季節、身形的衣服，拉著一台很重的推車，問說「姐姐，這些紙箱可以撿走嗎？」她當下沒有回應，而是回到店內拿了一些麵包給對方，並幫忙搬紙箱說「姐姐在這裡上班，以後肚子餓歡迎隨時來找我吃麵包」，也叮囑所有店內夥伴，要把回收都留給那位弟弟。

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時間很快就過了7年，弟弟從小一升到國一，身形依舊瘦小。本月15日店長在騎樓偶遇對方，發現都已經快晚上9點了，對方還沒有吃飯，忍不住念了幾句，說「要好好照顧自己身體」。結果15分鐘後，弟弟竟抓著200元進到店內，說「姐姐，我今天想跟妳買麵包，妳不要請我吃，妳也很辛苦」。

店長當下笑著收下弟弟的錢，依然叮囑著「要和阿公阿嬤好好過日子，要乖，只要我們這家店還在，永遠歡迎你來吃麵包」，但目送弟弟提著麵包回家的一幕後，她忍不住紅了眼眶。

不少網友看到後都相當感動，表示「看完這篇，我都想立刻衝去買麵包了」、「好催淚~~希望弟弟與家人一切平安」、「今日這麼冷，能看到這篇這麼有溫度的貼文，好暖心，你們真好棒」、「謝謝你們用愛和麵包陪伴他長大」、「謝謝老闆，願所有人都能被溫柔對待」、「好感動，懂事善良的孩子，你們的付出孩子點滴在心頭，弟弟要平安健康長大喔！這世界需要更多這樣的正能量，施比受更有福」。

▲店長希望用烘焙的溫度溫暖更多人。（圖／安德尼斯烘焙坊 Boulangerie Anthonys授權）

店長接受《ETtoday新聞雲》訪問，表示其實不清楚弟弟的家庭狀況，純粹只是希望能夠提供弟弟早餐和點心，讓對方可以平安健康長大。弟弟平時都是不定時到店內，但現在頻率已經越來越少，生活應該也慢慢變好了。

店長也說，先前做了很多公益活動，也有遇過類似的情形，不過多數都只是單次性的狀況，後來沒有再碰到那些需要幫助的人了。只是這位弟弟讓他們很有印象，時間久了也慢慢熟識了，一開始只是想要記錄生活，未料這次會受到這麼多關注。

店長也透露，有許多人打電話到店內，希望可以捐款或物資給弟弟，雖然很感謝大家的善心，但他們沒有弟弟的聯絡方式，只是在街上遇到對方會上前慰問幾句，「問他要不要吃麵包，要不要帶點回家」，想讓對方好好長大，因此很感謝大家的善舉，讓社會更加溫暖，也希望大家可以多支持他們，「讓喜歡的事情變得有價值，讓烘焙的溫度溫暖更多人」。