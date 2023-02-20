今起室內口罩令鬆綁　公衛專家曝降級前奏：最快5月全面脫罩

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布，自今日（20日）起實施室內口罩鬆綁措施。台大公衛學院教授陳秀熙認為，口罩令鬆綁有2個原因，其中之一就是法定傳染病降級的前奏，預估5、6月就有可能全面脫罩。

▲室內口罩令今起鬆綁。（資料照／記者林敬旻攝）

隨著新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心宣布自2月20日起放寬室內口罩措施，除了醫療照護相關機構、公共運輸及特殊運具仍要戴口罩之外，其餘皆由民眾自主決定。指揮中心發言人羅一鈞表示，口罩放寬上路後不排除會導致疫情波動，接下來還是要密切觀察疫情變化，看228連假效應和室內口罩放寬後的情況，來決定校園鬆綁戴口罩是否能如期在3月6日實施。

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▼▲2大指定場所還是要戴口罩。（圖／指揮中心提供）

根據《自由時報》報導，台大公衛學院教授陳秀熙認為，室內口罩令鬆綁有2個原因，首先是我國自然感染率將近7成，沒戴口罩被傳染，也不易再次引發大規模流行；其次，這也可以視為法定傳染病降級的前奏，若未來世界疫情狀況趨緩，世界衛生組織將新冠肺炎從國際公共衛生緊急事件中移除，或許5、6月左右就有可能全面脫罩。

此外，陳秀熙1月時曾在YouTube頻道「新冠肺炎防疫科學線上直播」的影片中提到，隨著防疫政策逐步鬆綁，BQ.1和XBB.1.5等變異株可能也會隨著民眾出入境、群聚而出現新一波流行，預估高峰點大約會落在3月初左右，之後就會逐漸下降，不過，XBB.1.5在毒理方面沒有大家想的那麼嚴重，甚至能幫助社區創造免疫保護力，進而加速降級及口罩解封。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民日前也曾表示，防疫到最後還是自己的事情，政府給予建議，要不要做還是得靠自己，新冠疫情還會伴隨著大家一段時間，重症死亡率仍在，所以口罩能夠戴還是盡量戴，疫苗盡量打。

至於何時能夠全面脫罩，黃立民認為，「這個倒沒有很適合的時間點」，以醫院來說，將來都會有一定程度的管制，想要回到疫情以前完全不管制的狀態，可能不會發生，如果非要說出一個時間，至少要等冬天過去、呼吸道感染疾病比較少的時間點，或許4月過後再去做會比較好。