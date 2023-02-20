學生打報告「不是用電腦？」　1句話讓他驚呆！過來人有感：太方便

▲學生用手機完成報告。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

以前要查資料，非得打開電腦，但現在用平板、手機也可以。就有網友發文表示，日前他和一個年輕人聊天，得知對方租屋處根本沒電腦，報告是用手機完成的，對方算特例，還是現在學生都這樣？貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「現在很多年輕人沒電腦？」為題發文，提到他日前和一個年輕人聊天，得知對方租屋處並沒有電腦，都是用手機完成報告，倘若報告比較大，則會到學校借用電腦。

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聞言，原PO感到驚訝，好奇這算是特例，還是多數學生都是如此？他更坦言，過去也曾遇到學生房間沒裝電腦，現在是不是有很多學生都不用電腦？或是使用頻率降低很多？

▲現在學生較少使用電腦？（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「手機跟平板太方便了」、「很有可能，因為方便性的關係」、「現在真的是手機世代」、「桌電確實少見了些」、「平板就能解決了，幹嘛買電腦？工作就用公司的電腦」、「要我用手機、平板做報告，我會直接翻桌」、「是真的很多年輕人對office操作不熟，我都覺得自己太老」。

此外，也有網友點出電腦的不可取代性，「等出社會了，多要用桌機或筆電作業」、「手機只是方便而已，較複雜的文書要靠電腦，寫大型程式碼還是要靠電腦，手機很麻煩」、「手機、平板的效率能比得上電腦？那這樣平板早就取代電腦」、「時代改變啦，但手機功能性終究輸電腦，只有電話方便」、「要方便還是用電腦吧，手機螢幕太小了」。